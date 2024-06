Hana Huljić podijelila preslatke snimke kćerkice Albe i rastopila sve redom: "Najslađa na svijetu!"

Hana Huljić objavila je novu dječju pjesmicu, u kojoj se čuje glas njezine i Grašine kćerkice Albe.

Kantautorica Hana Huljić prošle je godine pokrenula vlastiti kanal na YouTubeu s pjesmicama i uspavankama za djecu.

Sada se na Instagramu pohvalila da je objavila novu dječju pjesmu "Palačinke" koju, među ostalima, izvodi i njezina i Grašina kćerkica Alba.

Alba, koja će ovo ljeto napuniti 2 godine, u pjesmi guguće, tepa i smije se, a na samom početku govori: "Njam, njam".

"Najslađi spot i pjesma na svijetu", jedan je od komentara, a na pjesmu je reagirala i Jelena Rozga emotikonom srca.

''S obzirom na to da sam i sama bila primorana uspavljivati bebu koja se teško uspavljuje i pronalazila sam na internetu razne uspavanke, na kraju sam jednostavno zaključila da ću pjevati nešto svoje i izmišljala sam tako dok sam je uspavljivala. I stvarno su te uspavanke na kraju djelovale, tako da sam odlučila to podijeliti i s drugim roditeljima'', ispričala je Hana u In Magazinu.

Ovo nije prva suradnja Hane i njezine kćerkice, a njihova prethodna pjesma "Gugu Gaga" već je pravi dječji hit.

''Imam toliko njezinih snimki smijeha ili gdje nešto pjevuši i kako je cijela pjesma vesela. Zašto ne iskoristiti taj smijeh i, evo, ispalo je kako je ispalo'', otkrila je Hana.

Hana i suprug Petar Grašo trenutno čekaju drugo dijete. Grašo je vijest o Haninonj trudnoći potvrdio je ekskluzivno za IN magazin krajem travnja.

Par se vjenčao u veljači 2022. u crkvi svetog Dominika u Splitu, a kćerkicu Albu dobili su u srpnju iste godine.

