Grašo otkrio kako se Hana nosi s drugom trudnoćom: ''Kao svaka trudnica. Jedan dan joj se jedu kroasani, drugi dan ne voli kroasane''

Na sinoćnjem koncertu Petra Graše na prepunoj splitskoj rivi OKupilo se 60 tisuća ljudi, među kojima je bila i pjevačeva trudna supruga Hana. Tom prigodom, miljenik publike je našem Gordanu Vasilju ekskluzivno progovorio o dolasku prinove te novim pjesmama koje bi uskoro trebale UGledati svjetlo dana.

Ovako to izgleda kada 60 tisuća ljudi na prepunoj splitskoj Rivi pjeva uglas s Petrom Grašom, koji je sinoćnjim spektakularnim koncertom na najbolji mogući način 'okrunio' proslavu ovogodišnje Sudamje.

''Jedna nevjerojatno dobra energija. Splićanima je uvijek teško u Splitu, ali ja sam sretan što sam ja čovjek iz Splita kojem je u Splitu uvijek najlakše. Ljudi koji su pjevali od početka do kraja, rođendan grada i jedna sjajna atmosfera. Mi smo očekivali puno ljudi, moram biti iskren, ali nismo očekivali da će biti ovako.''

Nižući hit za hitom iz gotovo 30 godina bogate karijere, popularni Splićanin je tristotinjak metara od svojeg doma napravio dvosatni delirij, a iz publike ga je s društvom pratila i trudna supruga Hana.

''Kako je Hana? Kao svaka trudnica. Jedan dan joj se jedu kroasani, drugi dan ne voli kroasane. Onda joj jedan dan super miriše moj parfem, drugi dan joj je grozan. To valjda tako treba biti, to je ok''.

Podsjetimo, Petar je prije 10 dana ekskluzivno za In Magazin potvrdio da Hana i on čekaju drugo dijete, zbog čega su neizmjerno sretni.

''Ja mislim da je to ipak najvažnije. Ja sam sretan čovjek što sam okružen ljudima koje volim i ljudima koji me vole. I kad se obitelj zapravo širi, još uvijek se ne sužava nego se širi, onda možeš stvarno biti zahvalan gore nekome što to hendla kako treba.''

Nakon objave sretne vijesti u našoj emisiji, slavan par je dobio tisuće čestitki. Drago im je, kaže Petar, bilo vidjeti da se toliko ljudi veseli njihovoj radosti.

''Ja mogu pričati o glazbi, o koncertima pet sati, ali kad me pitaš o nekom mom privatnom životu, onda sam tu uzak što se tiče rječnika. Ne zato što ne želim nego zato što mislim da ljudima možda ide na živce kad svoj život plasiraš u novinama. Hana i ja smo ljudi koji smo zaista malo zatvoreni. Ne želimo ljude maltretirat s nekim našim privatnostima, ali mediji su kao voda, nađu, saznaju sve.''

Njihova mezimica Alba će u srpnju proslaviti drugi rođendan, a u listopadu će dobiti brata ili setru.

''Alba je živo dijete, vjerojatno kao i sva djeca koja imaju blizu dvije godine. Radoznala, svojeglava, jako puno pjeva, galami, počinje sad polako pričati. I sad se ono trudimo ne pretvoriti u dosadne roditelje koji kažu 'vidi, rekla je ću-ću, baba'. Trudimo se zadržati tu ushićenost unutar sebe, ali kao svako dobro dijete, divlja je, slatka je i raste u ljubavi što je najvažnije.''

A osim na privatnom, neumornom pjevaču ide i na poslovnom planu pa je tako prošlog mjeseca održao niz rasprodanih koncerata u Americi, Kanadi i Makedoniji.

''Samo par dana odmora nas čeka i onda slijedi ljetna turneja koja će biti dobra, rekli bismo tako.''

Kratak predah iskoristit će za snimanje novih pjesama.

''Nikad grandiozno ne najavljujem svoje pjesme, jer koliko god ti možeš o nekim pjesmama pričat, uvijek se dogodi taj konačan sud kad pjesma izađe i ljudi je čuju. Znaš, imaš ljude koji svaku novu pjesmu najavljuju 'ovo je sad nešto, pomičemo granice'. Ja nisam to nikad radio. Ja sam uvijek u životu rekao 'radimo novu pjesmu, radimo najbolje što Grašo taj tren zna.''

A on je, kaže, sretan što je već 30 godina okružen ljudima koji znaju.

''Imam svog kućnog kompozitora punca Tončija Huljića i punicu Vjekoslavu. I mi funkcioniramo jednako, kao ozbiljno kreativno dioničko društvo koje piše pjesme i radi to, ja bih rekao, na najvišem mogućem nivou.''

A to najbolje povrđuju brojni hitovi koji traju već desetljećima.

