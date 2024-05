Životna priča irske predstavnice koja je zgrozila svojom pojavom na Eurosongu poprilično je teška: ''Bilo je strašno...''

Irska predstavnica Bambie Thug sve je prestrašila svojim nastupom u prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga.

Predstavnica Irske Bambie Thug na prvoj polufinalnoj večeri izvela je svoju pjesmu ''Doomsday Blue'' i sve ostavila bez teksta.

Svojom koreografijom i kostimografijom izgledala je neuobičajeno i pomalo strašno. Nosila je rogove, a niz upitnih simbola smo mogli vidjeti svuda na sceni.

Pogledaji ovo Celebrity Kedžo nasmijao komentarom na prvo polufinale Eurosonga: "Mislim da ću večeras spavat kod mame i tate u krevetu..."

Zanimljiva činjenica je da je Bambie rođena kao žensko, ali identificira se kao "nebinarna" osoba te želi da ju drugi oslovljavaju kao "ono".

U ranom djetinjstvu liječnici su joj dijagnosticirali ADHD, poremećaj pažnje i hiperaktivnosti, a u siječnju je u bolnoj ispovijesti otkrilo da ima PTSP od brojnih trauma koje je doživjela u djetinjstvu, među kojima je i silovanje.

Pogledaji ovo Zanimljivosti O čemu zapravo govori pjesma irske predstavnice na Eurosongu koja je svojim nastupom prestrašila gledatelje?

"Bilo je to prije mog debitantskog nastupa na 'Download Festivalu', najvećeg trenutka u mojoj karijeri do sada, i iskreno, ukrao mi je to iskustvo. Potpuno me slomilo i ne sjećam se trenutka tog show programa. Bilo je strašno, ali neću dopustiti da me to zaustavi. To me samo čini jačom osobom", priznala je.

O čemu zapravo govori pjesma irske predstavnice na Eurosongu pogledajte OVDJE.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Nastup Baby Lasagne najgledaniji je na YouTubeu, a itekako će vas iznenaditi tko mu je za petama!

Reakcije na njezinu pjesmu pogledajte OVDJE.

Više o svim nastupima prve polufinalne večeri, pročitajte OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Lana Jurčević o Baby Lasagni: ''Vjerojatno je on jedini muškarac kojem čak ni 'prave 'rvatine' ne zamjeraju jer se šminka''

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Zanimljivosti Majice Baby Lasagne nestaju u trenu, za njima su poludjeli i Amerikanci!