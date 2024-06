Majka mladog hajdukovca na plaži priuštila senzacionalne prizore, ne zna se je li impresivniji skok u more ili figura u bikiniju!

Renata Lovrinčević Buljan objavila je video u kojem skače u more u bikiniju s tangama.

Bivša misica Renata Lovrinčević Buljan, inače i majka Hajdukova vratara Borne Buljana, nedavno je proslavila 48. rođendan, a na izgledu joj s razlogom zavide i upola mlađe djevojke.

Sada je objavila video kojim je svoje pratitelje na Instagramu ostavila bez daha zbog njezina savršenog tijela, ali i zbog hrabrog skoka u more.

"Moj ulazak u svaki novi dan!" napisala je uz snimku na kojoj se u bikiniju s tangama popela na rukohvate stepenica i skočila na glavu u more.

"Wow", "Uz sve treninge, dobar izgled i vještine, treba znati i skakati u more, a ovo je briljantan skok", "Vrhunski ulazak", "Gospođa je u formi", "Ni naše Jadransko more nije lijepo kao ti", "Kao vidra", "Lijepa i sposobna", neki su od brojnih komplimenata koje je dobila.

Podsjetimo, Renata se titulom Miss Universe Hrvatske okrunila 2000. godine, a godinu ranije bila je i prva pratilja na izboru za Miss Jadrana. Prije osvajanja titule misice radila je kao spasiteljica na plaži, a upravo ju je taj posao 2000. godine doveo do audicije za Miss Universe Hrvatske te je bez ikakvih očekivanja osvojila krunu.

Danas radi kao trenerica fitnesa i na društvenim se mrežama rado hvali svojom besprijekornom figurom te je prava motivacija za vježbanje.

Njezin suprug Petar Buljan profesionalni je vojnik i krajem prošle godine nakon šest mjeseci vratio se kući s vojne misije na Kosovu. Osim hajdukovca Borne, par zajedno ima i mlađeg sina Narda.

Njezinim sinovima, kao ni suprugu, ne smeta što je u medijima zovu seksi mamom igrača Bijelih.

"Pa, neka se piše, ima se što i pisati. To je mater koja radi, to je dijete koje trenira, to je otac koji sudjeluje u svakom dijelu našeg života", objasnila je Renata u IN magazinu.

