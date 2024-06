Njegov otac jedan je od najpoznatijih holivudskih šarmera, ali s njim ne priča već godinama, jedan razlog zauvijek ih je razdvojio!

Ovaj čovjek sin je jednog od najzgodnijih holivudskih glumaca ikad, ali s njim nije u kontaktu već godinama i to zbog svoje greške.

Christopher Brosnan, posinak slavnog holivudskog šarmera Piercea Brosnana, rijetko se pojavljuje u javnosti, no ovih dana fotografi su ga uhvatili na ulicama Londona.

Oni koji su ga sreli na ulici ni po čemu ne bi mogli potvrditi da mu je otac upravo Pierce, a sa slavnim ocem u kontaktu nije već dugi niz godina.

Christopher je biološki sin Pierceove prve supruge, Cassandre Harris i njenog bivšeg supruga Dermota Harrisa.

Kada je Dermot preminuo 1986. godine, Pierce je posvojio Christophera i njegovu sestru Charlotte.

Dok je bio tinejdžer, Christopher je često s Brosnanom hodao po luksuznim događanjima, ali sve se okrenulo kad je, danas 51-godišnji Christopher, upao u loš svijet droge.

Kako navodi Page Six, glumac gotovo 20 godina ne razgovara s Christopherom, i to zbog ovisnosti.

''I dalje je jako izgubljen. Šokantno, zapravo. Znam gdje je, no jako mu je teško'', rekao je Pierce za Playboy još 2005. godine.

''Mogu se jedino nadati da će se oporaviti. Svakoga u ovoj obitelji je 'testirao', ali nikoga više od samog sebe. Zna kako se izvući iz toga, ali ne želi'', dodao je.

Tada je napomenuo i kako je to sve bilo vrlo bolno za njega te da ga nije htio odgurnuti od sebe, no naprosto je to morao napraviti.

Ipak, glumac je svog sina uključio u poruku za Dan očeva 2022. godine.

''Zauvijek vas volim, sinovi moji, Paris, Dylan, Sean i Christopher'', napisao je glumac uz fotografiju na kojoj je sa sinovima, no Christopher nije pozirao s njima.

Podsjetimo, Brosnanova bivša supruga Cassandra preminula je od raka dojke 1991. godine, a glumac je dugo nakon njenog odlaska bio sam.

Ipak, vjeru u ljubav vratila mu je Keely Shaye Smith s kojom je i danas, a zajedno imaju i dvoje djece, sinove Dylana i Parisa.

