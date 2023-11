Legendarni James Bond ovako izgleda u osmom desetljeću, i više je nego očito zašto ga žene bez prestanka obožavaju!

Pierce Brosnan pokazao je top-formu na plaži u Malibuu gdje je snimljen u vožnji biciklom.

Legendarni američki glumac, poznat i po ulozi Jamesa Bonda, Pierce Brosnan godinama već slovi kao jedan od najvećih šarmera u Hollywoodu i svako njegovo pojavljivanje u javnosti zaintrigira njegove obožavatelje, a ništa drugačije nije bilo ni ovih dana.

70-godišnji Pierce snimljen je na plaži u Malibuu dok se vozio biciklom i pritom pokazao bicepse i odličnu formu u bijeloj majici bez rukava. Glumac je izgledao kao da uživa oz ocean, a na objektive paparazza nije se previše obazirao.

Pierce je slavno glumio tajnog agenta 007 u četiri filma o Jamesu Bondu - "GoldenEye", "Tomorrow Never Dies", "The World Is Not Enough" i "Die Another Day". Posljednji put se u toj ulozi našao 2002. godine i iako je jedva čekao snimiti i peti film, producenti su odlučili da žele ponovno novog glumca. Pierce je izjavio da ne žali što je napustio franšizu, bez obzira što mu je to rečeno preko telefona da će ga zamijeniti.

"Nema žaljenja. Ne dopuštam da žaljenje uđe u moj svijet... To samo vodi u još više jada i više žaljenja. Bond je dar koji nastavlja davati i koji mi je omogućio prekrasnu karijeru. Jednom kada vas označe kao Bonda, to je s vama zauvijek, tako da je bolje da se pomirite s tim i da to shvatite kada prođete kroz ta vrata i više ga ne glumite", izjavio je Pierce za The Guardian 2020. godine.

Pierce je ipak ranije priznao da se osjećao kao da se našao na rubu provalije kada je isključen iz franšize i rekao da mu je telefonski poziv producenata došao potpuno iz vedra neba. Filmsku zvijezdu nazvali su Barbara Broccolli i Michael Wilson koji su ga obavijestili da su odlučili da su ulogu odlučili dati drugom glumcu, a koja je tada pripala Danielu Craigu.

Prepričavajući poziv u knjizi "Some Kind of Hero: The Remarkable Story of the James Bond Films", piše: 'Ona je plakala, Michael je bio hrabar i rekao je, 'Bio si veliki James Bond. Hvala ti puno', na što sam ja rekao 'Hvala vam puno. Doviđenja'. To je bilo to. Bio sam krajnje šokiran",

Prema autorima knjige, Pierce je želio previše novca za peti film dok su šefovi već odlučili franšizu odvesti u nešto oštrijem smjeru. No Pierce je nastavio uspješnu karijeru i nakon franšize o Bondu, pojavljujući se u filmovima poput "Mamma Mia!" i "The Ghost Writer".

