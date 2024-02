Širi se video u kojem Taylor Swift na eks ispija čašu omiljenog joj pića, ponijela ju je atmosfera!

Taylor Swift u jednom je dahu ispila čašu piva dok je navijala za svojeg dečka Travisa Kelcea, a sve to zabilježeno je i kamerama.

Pop-superzvijezda Taylor Swift raspametila je gledatelje ovogodišnjeg Super Bowla, i to nakon što je uhvaćena kako u jednom dahu ispija piće na stadionu Allegiant u Las Vegasu, na kojem je bodrila svojeg dečka Travisa Kelcea.

Snimka tog trenutka postala je viralna, a na društvenim mrežama brzo su se pojavili komentari na račun toga.

"Taylor Swift je upravo ispila piće na eks", stoji u opisu videa.

Taylor Swift just chugged a beer when she was shown on the video board at the Super Bowl . pic.twitter.com/LPn55wWDBc