Do prije nekoliko dana rijetki su znali tko je on, ali to se sada promijenilo i to zahvaljući samo jednoj ženi!

Sve su glasnija šuškanja da su Taylor Swift i Travis Kelce u ljubavnoj vezi o kojoj sada priča cijeli svijet.

Travis Kelce jedan je od najuspješnijih igrača američkog nogometa, no sve donedavno za njega mnogi nisu znali uopće postoji, a onda se to promijenilo i to zahvaljujući pjevačici Taylor Swift, koja je navodno njegova nova djevojka.

Otkako se pročulo da su njih dvoje u vezi i krenula šuškanja o novoj ljubavi, 33-godišnji Travis našao se pod povećalom i prati se svaki njegov korak i potez. On je u srpnju ove godine otišao na jedan od njezinih koncerata i to kako bi joj osobno dao svoj broj mobitela, ali prava ludnica krenula je prije nekoliko dana kada se ona pojavila na njegovoj utakmici protiv Chicago Bearsa, a koju je pratila u društvu Travisove majke.

No tko je zapravo Kelce? Osim što je poznat kao igrač američkog nogometa, proslavio se i na društvenim mrežama i to zahvaljujući podcastu New Heights koji vodi s bratom Jasonom Kelceom koji je također uspješni nogometaš. Ono čime plijeni dodatnu pažnju je osebujni modni stil, ali i reality show "Catching Kelce" u kojem je, ni više ni manje, sebi tražio djevojku.

Bilo je to 2016. godine, a show se pokazao uspješnim, jer je Travis uspio u namjeri i za svoju je djevojku odabrao Mayu Benberry s kojom je u vezi bio godinu dana. Nakon nje ljubio je sportsku novinarku i manekenku Kaylu Nicole s kojom je prekinuo prošle godine, a čini se kako je novu ljubav pronašao s jednom od najpopularnijijh i najnagrađivanijih pjevačica svih vremena.

