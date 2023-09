Pogledajte ovo ludilo na rođendanskoj fešti Maje Šuput! Slavila je u prozirnom kombinezonu ispod kojeg se donje rublje itekako vidjelo

Maja Šuput je s nekoliko dana zakašnjenja organizirala svoju rođendansku proslavu, a na kojoj se pojavila u čipki od glave do pete.

Naša pjevačica Maja Šuput 22. rujna navršila je 44 godine, a sada je za svoje najbliže organizirala proslavu u jednom zagrebačkom lokalu, što su na profilu na Instagramu otkrili njezini prijatelji.

Slavljenica je za tu prigodu obukla prozirini čipkasti kombinezon ispod kojeg joj se jasno ocrtavalo donje rublje, kosu je skupila u nisku pundžicu, a na licu imala besprijekorni makeup. Maja je cijelo vrijeme bila na nogama i plesala, a svojim je gostima, naravno i zapjevala.

Među gostima su se našla brojna poznata lica među kojima su bili Jelena Perić, Momčilo Gurović, Karlo Rusan, Anita Tuček i Marko Grubnić koji je dio slavljeničke atmosfere podijelio u pričama na svom profilu na Instagramu.

''Ouuyeaa It's MY B day! Svoje mega želje i pozdrave napišite ispod slike jer legitimno želim danas uživati u lijepim željama i vašoj ljubavi'', napisala je Maja u objavi koju je prije nekoliko dana podijelila sa svojim obožavateljima na Instagramu.

A osim njezinih vjernih fanova koji ju obožavaju, među prvima joj je čestitao upravo Grubnić. On je podijelio nekoliko njihovih fotografija u traper odjevnim kombinacijama i Maji poželio najljepše želje u poduljem opisu.

''Sretan rođendan moja sestro do kraja života... Volim te takvu kakva jesi i ne bih mogao zamisliti život bez tebe. Ako te itko poznaje poput mene, zna koliko si nevjerojatna, ljubazna, odana osoba puna ljubavi i koliko bi svatko sanjao da te ima u svom životu. Mi smo srodne duše. Tako sam sretan što te imam uz sebe. Puno te volim, poštujem te, cijenim sve što jesi. Želim ti zahvaliti što si me odabrala da budem tvoj najbolji prijatelj. Što si mi dopustila da budem dio tvog života. Hvala ti što mi vjeruješ u svemu što radiš. Hvala ti što me držiš za ruku dok zajedno prolazimo kroz život. Privilegija je i čast imati ovakvo prijateljstvo i cijenim godine koje smo proveli zajedno. Neki ljudi uđu u naše živote i učine ga boljim, učine glazbu glasnijom, dane svjetlijima, a sreću dužom - hvala ti na tome... Hvala ti što me nikad nisi osuđivala kad sam pogriješio, za sav naš smijeh, za neprospavane noći, zabave i zato što si uvijek tu. Uvijek ćeš biti moja osoba, u dobru i zlu, do kraja... Svi te slavimo danas i svaki dan! Neka tvoje samopouzdanje i dalje blista i nikada ne budi nitko osim sebe. Savršena si u svakom pogledu. Volim te, moja slatka sestro, anđele!'', napisao joj na engleskom jeziku, a Maja se, po običaju, našalila i srdačno mu zahvalila.

''Dakle, ovakva posveta zaslužuje i prijevod i drugo čitanje. Hvala ti na svakoj riječi i svakom osjećaju. Volim teee i veselim se još jednoj našoj godini'', odgovorila mu je Maja.

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Zanimljivosti Chef Vuki pokazao svoju sestru Ivanu i pohvalio se njezinim velikim uspjehom: ''Bravo, sis!''

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Nives i dalje zavodi i pokazuje obline u badiću, a tu su i seksi poze: "Ljeto do zauvijek!"