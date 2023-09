Šuput svoj veliki dan proslavila u haljini iz koje je izvirilo i nešto malo više! Pogledajte fotografije ove raskoši, a tu je već i jedan skupi poklon!

Maja Šuput danas slavi 44. rođendan, a među prvima joj je čestitao njen dizajner Marko Grubnić i poslao joj skupi poklon.

Jedna od naših najomiljenijih pjevačica Maja Šuput danas slavi svoj 44. rođendan.

Prve rođendanske fotografije Maja je već objavila na Instagramu, a pozirala je u zlatnoj haljini s prorezima, a na dlanu je držala malu čokoladnu tortu sa zlatnom svjećicom.

''Ouuyeaa It's MY B day! Svoje mega želje i pozdrave napišite ispod slike jer legitimno želim danas uživati u lijepim željama i vašoj ljubavi'', napisala je samouvjereno slavljenica.

A osim njenih vjernih fanova koji ju obožavaju, među prvima joj je čestitao i njen dizajner Marko Grubnić. On je podijelio nekoliko njihovih fotografija u traper odjevnim kombinacijama i Maji poželio najljepše želje u poduljem opisu.

''Sretan rođendan moja sestro do kraja života... Volim te takvu kakva jesi i ne bih mogao zamisliti život bez tebe. Ako te itko poznaje poput mene, zna koliko si nevjerojatna, ljubazna, odana osoba puna ljubavi i koliko bi svatko sanjao da te ima u svom životu. Mi smo srodne duše. Tako sam sretan što te imam uz sebe. Puno te volim, poštujem te, cijenim sve što jesi. Želim ti zahvaliti što si me odabrala da budem tvoj najbolji prijatelj. Što si mi dopustila da budem dio tvog života. Hvala ti što mi vjeruješ u svemu što radiš. Hvala ti što me držiš za ruku dok zajedno prolazimo kroz život. Privilegija je i čast imati ovakvo prijateljstvo i cijenim godine koje smo proveli zajedno. Neki ljudi uđu u naše živote i učine ga boljim, učine glazbu glasnijom, dane svjetlijima, a sreću dužom - hvala ti na tome... Hvala ti što me nikad nisi osuđivala kad sam pogriješio, za sav naš smijeh, za neprospavane noći zabave i zato što ste uvijek tu. Uvijek ćeš biti moja osoba, u dobru i zlu, do kraja... Svi te slavimo danas i svaki dan! Neka tvoje samopouzdanje i dalje blista i nikada ne budi nitko osim sebe. Savršena si u svakom pogledu. Volim te moja slatka sestro, anđele!''

Grubnić je opis napisao na engleskom jeziku, a Maja se, po običaju, našalila i srdačno mu zahvalila.

''Dakle, ovakva posveta zaslužuje i prijevod i drugo čitanje. Hvala ti na svakoj riječi i svakom osjećaju. Volim teee i veselim se još jednoj našoj godini'', napisala je.

A od Marka je dobila i skupocjen poklon, Dolce&Gabanna crne sandale na petu koje su bile upakirane u prozirnoj kutiji s crvenim ružama, kako je to izgledalo pogledajte u našoj galeriji.

Inače, Maja će rođendan proslaviti u pripremama za novu sezonu Supertalenta koja kreće ovu nedjelju 24. rujna.

