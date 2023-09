Pa ovo je stvarno kratko! Indirin mini oufit za energični nastup zbunio je mnoge, je li ovo haljina ili?

Indira Levak nastupila je u Beogradu u jednom restoranu, a za vruću atmosferu odjenula je haljinicu s prorezima koji su bili riskantni za ovaj nastup.

Indira Levak nastupila je u jednom beogradskom restoranu, a za ovaj nastup odabrala je haljinicu koja je bila riskantno kratka.

U zlatnoj boji, gornji dio haljine izgledao je kao zakopčani sako, a donji dio je imao minicu s dva proreza sa svake strane koji su se visoko podigli kad je pjevačica krenula plesati na bini.

Međutim, to što je mogla pokazati malo previše Indiru nije previše zamaralo već je neprestano plesala s gostima koji su je cijelo vrijeme oduševljeno snimali i pjevali s njom.

Podsjetimo, Indira je nedavno proslavila 50. rođendan, a feštu je za nju pripremio njen suprug Miroslav Levak. Indira je za društvene mreže pozirala ispred torte u obliku harmonike, a uz njih su bili najbliži prijatelji i rodbina.

"Hvala dragi moji na predivnim željama za ročkas! Volim vas, trebala je to biti večera za dvoje, ali je moj Mirek uvijek pun iznenađenja. Kakav dernek.. Love you mužiću. Ništa bez harmonike haha, a malo sam ju i rastegnula .. naravno da su me kitili haha", napisala je u opisu.

