Indira najavila novost kojoj se jako veseli: ''Cure ga jako vole, imat ću regionalnu suradnju...''

U sklopu Zlatnih žica Slavonije, koncert za pamćenje održala je Indira. Jedna od najenergičnijih žena na estradi, bivša pjevačica grupe Colonia, otkrila nam je svoju ljubav prema tamburi te istaknula zašto ne može bez svoje Slavonije.

Trg svetog Trojstva u Požegi postao je pretijesan za sve one koji su željeli čuti Indiru. U pratnji Slavonia banda, Indira je izvele neke od najvećih tamburaških hitova te tako ponovno pokazala zašto voli ovaj dio Hrvatske.



''Joj, ovo je moja omiljena. S ovom sam pjesmom ''Svirci moji'' dočekala jako puno zora, s tamburašima, a tambura je jedan čaroban instrument koji ti se uvuče pod kožu i nema izlaza draga moja'', priča Indira.

Ljubav prema tamburi nije ništa neobično. Ova rođena Županjka od malena je u glazbi, a svoju strast prema ovom tradicijskom instrumentu dodatno je naglasila suradnjama s mnogim tamburaškim sastavima.

''Jer to je jedna posebna emocija, jedna posebna čarolija i ja sam sigurna da evo ulazim u 50-tu, pa možda sa 60-om samo s tamburašima da sviram'', zaključila je.

Njenom nastupu sa Slavonia bandom veselila se mnogobrojna publika koja se okupila na glavnom požeškom trgu. Izvedbom svojih najvećih hitova, Indira je samo potvrdila zašto je mnogi nazivaju kraljicom pozitivne energije.



''Nismo ništa vježbali posebno, vježbali smo po kafanama gdje smo dočekali jako puno i noći i zora pa i ako pogriješimo neka nam ljudi oproste. Al to su moji Slavonci, mi, oni uvijek opraštaju'', priča Indira.

Uspješnu samostalnu karijeru, u kojoj neizmjerno uživa, gradi uz svoje drage prijatelje ali i brojne kolege. Bez obzira na to, nije zaboravila svoj početak ali i svoju dragu Slavoniju.



''I naravno da su to krasni, pitomi slavonski ljudi tako da, Slavonci su ono, predivni domaćini i evo me tu sam, Slavonijo tko te nije volio ne zna što je izgubio'', priča.

Indirinoj zaraznoj energiji rijetko tko može odoljeti. Otkrila nam je kako pozitivno raspoloženje može zahvaliti ključnim slavonskim delicijama.



''Kulen, slanina, malo luka, malo čvaraka sigurno to, rakija'', priča.

Nakon radnog ljeta dolazi radna jesen, ali i jedna suradnja kojoj se Indira jako veseli. Dok ne saznamo više, ova poznata pjevačica priprema mnoge koncerte diljem Hrvatske.



"Imat ću jednu regionalnu suradnju, neću vam puno otkriti o tome ću malo kasnije, ali jako ga cure vole.”

Dobro raspoloženje i energični nastupi, Indirini su zaštitni znakovi. Vrlo dobro zna to i publika koja sa svojom omiljenom pjevačicom u glas pjeva sve pjesme. Na njenim nastupima nema mjesta za loše raspoloženje.

