Indira Levak pokazala kako ju je suprug iznenadio za 50. rođendan: "Naravno da su me kitili!"

Indira Levak pohvalila se pratiteljima na Instagramu kako ju je suprug Miroslav iznenadio za njezin 50. rođendan.

Pjevačica Indira Levak podijelila je fotografiju na kojoj pozira s tortom u obliku harmonike, ali i video na kojem svira spomenuti instrument.

Naime, suprug Miroslav odlučio ju je iznenaditi povodom njezinog 50. rođendana, tako što je pozvao najbliži krug obitelji i prijatelja te Indiri priredio pravu zabavu.

"Hvala dragi moji na predivnim željama za ročkas! Volim vas, trebala je to biti večera za dvoje, ali je moj Mirek uvijek pun iznenađenja. Kakav dernek.. Love you mužiću. Ništa bez harmonike haha, a malo sam ju i rastegnula .. naravno da su me kitili haha", napisala je u opisu.

U komentarima su joj mnogi poznati Hrvati čestitali rođendan, a među njima isticali su se Mate Bulić, Bojana Gregorić Vejzović, Lejla Filipović i Dalibor Petko.

Podsjetimo, Indira i Miroslav upoznali su se u teretani. Svoju su ljubav okrunili brakom 2014. godine u maloj i intimnoj proslavi uz obitelj i prijatelje, a otad su postali nerazdvojni. Miroslav je postao Indirin menadžer, a par kao hobi skupa dizajnira i izrađuje moderni namještaj.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Nekad i sad Dekolte do pupka i veliki prorez: Pogledajte haljinu Nine Badrić u kojoj obara s nogu!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Nekad i sad Evo kako danas izgleda Hrvatica koja je zbog veze s našim nogometašem nekad punila medijske stupce!