Indiru Levak posljednja manifestacija na kojoj je nastupila podsjetila je na nešto posebno: ''Malo tko zna da imam magaricu...''

Naša pjevačica Indira Levak velika je ljubiteljica životinja, a valja podsjetiti da je davne 2005. godine bila kuma jednoj magarici imena Ira.

Naša glazbenica Indira Levak poznata je po svom vedrom duhu i pozitivnom stavu, a mnogi znaju i da je velika ljubiteljica životinja. Indira kod kuće ima psa koji se zove Blue, a malo tko zna da Indira ima i jednu magaricu.

U objavi na Instagramu pjevačica je otkrila da nastupa u Tribunju pa se prisjetila ove životinje.

''Magarca, to je nemoguće ukrotiti… On ima svoju misao''… Takva sam i sama! Davno sam pjevala na utrkama tovara u Tribunju, i evo me ponovo, al’ malo tko zna da imam i ja svoju magaricu koju sam nazvala Ira ha haaa, večeras sam u potrazi za njom'', pisalo je u opisu fotografije na kojoj Indira pozira pored mora.

Naime, na otoku Logorunu 2005. u jedinom svjetskom magarećem rezervatu Indira je postala kuma magarici Iri. U to je vrijeme nastupala na Radijskom festivalu pa je s više glazbenika posjetila magareći rezervat, piše Tportal.

Kakav je rezultat bio u Tribunju, Indira je također podijelila s pratiteljima uz svoju novu fotografiju.

''Mutikaša pobijedio, Roko pobijedio… Svaka čast! A mi se tako dobro zabavili'', napisala je.

A u svibnju prošle godine, Indira je podijelila sretnu vijest kako su ona i suprug Miroslav Levak posvojili psića. U objavi koja je sadržavala fotografije njih dvoje i psića suprugu je čestitala godišnjicu braka i napisala da je postala mama malene Blue.

A sudeći po njenim objavama, Indira ima i nekoliko mački koje redovno traže pažnju i maženje sa svojom vlasnicom.

