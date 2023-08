Sjećate se Severinina bivšeg zaručnika Slavka? Nakon nje ljubio je još jednu poznatu domaću pjevačicu

Severina je 2010. godine bila zaručena za Slavka Šajinovića, a ostavila ga je zbog Milana Popovića.

Pjevačica Severina dosad je bila zaručena pet puta, a jedan od njezinih zaručnika na kojeg su mnogi zaboravili bio je Riječanin Slavko Šajinović.

Sada su isplivale njihove fotografije iz 2010. godine, kada su zajedno bili na odmoru u Dubrovniku, a snimljeni su u kafiću na Stradunu.

Slavko je osvojio Severinino srce 2008. godine, zajedno su počeli i graditi kuću u Ičićima, planirali su obitelj, a brzo su pale i zaruke, pa je sve upućivalo na to da je on onaj pravi.

No nedugo nakon tih fotografija njihovoj je sreći došao kraj i Severina je navodno ostavila Slavka zbog Milana Popovića, s kojim je dobila i sina.

Slavko je kasnije ljubio još jednu našu poznatu pjevačicu, 10 godina mlađu Antoniju Šolu, no njihova veza bila je kratkog vijeka.

Podsjetimo, Severinin prvi poznati zaručnik bio je pjevač grupe Kojoti Alen Marin, a nakon njihova prekida kratko je bila u vezi s poduzetnikom Milanom Lučićem.

Početkom 2000-ih zaručila se za zagrebačkog poduzetnika Srećka Vargeka, no ni on je nije uspio odvesti pred oltar. Zatim je ljubila osam godina mlađeg Hercegovca Matu Čuljka, koji ju je također zaprosio, no zbog poslovnih obveza odgodili su vjenčanje, a pred oltar nikada nisu stali.

Slavko Šajinović bio je Severinin četvrti zaručnik, a pred oltar ju je jedini uspio odvesti Igor Kojić, od kojeg se razvela 2021. godine, nakon šest godina braka.

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Kći legendarnog glumca nekoć je ljubila slavne frajere, a sada su je paparazzi ulovili u trenucima nježnosti sa ženom

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Bivša pobjednica ''Plesa sa zvijezdama'' još je jednom potvrdila titulu najseksi hrvatske plesačice: ''Koja sirenica...''