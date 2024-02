Nitko ne zna tko je stvarno spojio najpoznatiji ljubavni par na svijet, a o njima postoji i velika zabluda: "Mislim da neki ljudi misle da..."

Ljubavna priča Taylor Swift i Travisa Kelcea jedna je od najpraćenijih na već nekoliko mjeseci i gotovo da ne prođe dan da se u svjetskim medijima barem jedna vijest o njima ne pojavi.

Ljubavna veza američke pjevačice Taylor Swift i igrača američkog nogometa Travisa Kelcea jedna od od onih o kojima se posljednjih nekoliko mjeseci ne prestaje pričati i pisati, još otkako se pročulo za njihovu romansu zbog koje je nastala prava pomama za njima.

Vijest o novom paru u svijetu slavnih pojavila se još u listopadu 2023. godine, no Taylor i Travis ne silaze s naslovnica medija, nedavno je tako glavna vijest bio njihov poljubac na terenu, nakon što su Kansas City Chiefsi pobijedili Baltimore Ravense. A čini se kako će se to nastaviti jer Travis i njegov tim idu u Las Vegas na Super Bowl, dok bi Taylor trebala nastaviti sa svojom svjetskom turnejom "Eras" zbog koje je zapravo i sve počelo i sve oči će biti uprte u njih.

U iskrenom intervjuu za časopis WSJ Travis je ispričao kako je došlo do njegove romanse s pjevačicom i to nakon što je u srpnju prisustvovao njezinoj turneji. Nogometna zvijezda viđena je kako gleda njezin nastup iz privatne lože, nakon kojeg joj planirao pokloniti narukvicu prijateljstva s njegovim telefonskim brojem na njoj, no nije uspio.

"Bio sam razočaran što ona ne priča ni prije ni poslije svojih nastupa jer mora čuvati svoj glas za 44 pjesme koje pjeva, pa sam bio malo ljut što joj nisam uspio predati jednu od narukvica koje sam napravio za nju", objasnio je Kelce u jednoj od epizoda svog podcasta.

No nakon neuspjelog pokušaja da nabavi njezin broj, dobio je malu pomoć njoj bliskih ljudi kako bi privukao njezinu pozornost.

“Definitivno je bilo ljudi koje je ona poznavala i koji su znali tko sam ja, imao sam pomoć malenog Kupida. Ali to sam kasnije saznao tek nakon što me ona kontaktirala", izjavio je za magazin WSJ.

Kelce je otkrio i da mu je nekoliko članova obitelji Swift čak pomoglo da privuče njezinu pozornost.

"Vjerojatno će me mrziti što sam ovo rekao, ali... Kada je došla u Arrowhead, dali su joj veliku svlačionicu, a njezini mali rođaci su se slikali... Ispred mog ormarića," otkrio je.

Prema pisanju stranih medija postoji nekoliko ljudi koji bi mogli povezati pjevačicu i nogometnu zvijezdu jer imaju nekoliko zajedničkih prijatelja. Za početak, i Taylor i Travis se druže s glumcem Milesom Tellerom, a on je prisustvovao njezinoj turneji Eras Tour u New Jerseyju zajedno s nogometnom zvijezdom Aaronom Rodgersom u svibnju 2023.

Osim toga, jedan od pomoćnih plesača na Eras turneji ima zanimljivu vezu s Kansas City Chiefsima. Naime, Kameron Saunders, koji je stekao sljedbenike na internetu zbog svog zabavnog plesa "Bejeweled", brat je nogometaša Khalena Saundersa, koji je igrao za Kanas City Chiefs s Kelceom od 2019. do 2022. godine.

Još jedna osoba koja ih je mogla povezati je NFL voditeljica Erin Andrews. Zapravo, ona i je prethodno zamolila Taylor da isproba njihovog prijatelja Travisa tijekom epizode njezinog podcasta u kolovozu.

“On je fantastičan,” rekao je tada Andrews i dodao, “Taylor, znam da nismo najbolje prijateljice, nismo čak ni prijateljice, ali idi na spoj s ovim tipom. Učini to za Ameriku", poručila joj je tada.

Nakon što su se Taylor i Travis stvarno spojili, Erin se osvrnula na taj trenutak tijekom emisije Late Night with Seth Meyers, našalivši se da je ona odigrala ključnu ulogu u njihovoj romansi.

Travis je bio uvjeren da je neće upoznati. I tako smo mi samo bili stvarno iskreni jer ga volimo. Mi smo njegovi dobri prijatelji i samo smo rekli: "Taylor, izlazi s ovim tipom. Mislim, dobro izgleda. On je jednostavno tako sjajan, sjajan tip", otkrila je tada.

Neki pak obožavatelji nagađaju da ih je spojio glumac Jason Sudeikis koji je veliki fan Kansas City Chiefsa ili Talyorina prijateljica Selena Gomez.

Tko god ta osoba bila, zahvaljujući njoj, Taylor se odlučila javiti Travisu i nakon toga njihova je romansa počela. Čuli su se prvo putem telefeona, a potom su se po prvi put sreli u New Yorku.

“Znao sam da bismo mogli provesti ugodnu večeru i razgovorati, i da će sve tada krenuti", priznao je Travis.

Prve glasine o njihovoj vezi krenuli su nešto kasije, točnije kada je Taylor navijala za njega na utakmici njegovog Kanas City Chiefsa na stadionu Arrowhead u rujnu 2023. Međutim, u svom iskrenom intervjuu za Time, pjevačica je otkrila da su do tog trenutka već bili par.

“Dakle, zapravo smo imali dosta vremena samo za sebe, za koje nitko nije znao, na čemu sam zahvalna, jer smo se upoznali. Mislim da neki ljudi misle da je ta utakmica bila naš prvi spoj. No nismo toliko ludi", zaključila je Taylor.

Nakon što je posjetila još nekoliko utakmica sa svojim slavnim prijateljima, Taylor i Travis su sljedećeg mjeseca objavili vijest o svojoj vezi kada su fotografirani kako se drže za ruke u New Yorku, a sve ostalo je povijest ove moderne ljubavne bajke.