Veza Travisa Kelcea i Taylor Swift ipak je bila samo predstava za javnost? Procurio dokument koji je izazvao totalni kaos!

Stranim medijima počeo se širiti dokument prema kojem je veza Taylor Swift i Travisa Kelcea samo predstava za javnost, evo o čemu se radi.

I dok su njezini fanovi već mjesecima sretni zbog nove ljubavi te sigurni da je on taj pravi, veza pjevačice Taylor Swift i sportaša Travisa Kelcea sad je na klimavim nogama.

Naime, stranim medijima počeo se širiti dokument u kojem piše navodni datum raskida Taylor i Travisa te i njihovo obrazloženje.

Dokument na kojem se vidi logo PR agencije Full Scope iz Los Angelesa, koja zastupa Kelcea, otkriva navodnu strategiju za prekid romanse najveće pop zvijezde današnjice i jednog od najpopularnijih američkih sportaša. Prema dokumentu, koji su kasnije predstavnici Kelcea demantirali, prekid je trebao biti obznanjen 28. rujna.

Navodni plan, prema tom dokumentu, bio je da se objavi službena izjava tri dana nakon prekida kako bi se, piše u dokumentu, '- omogućilo smirivanje početne medijske pomame i osigurala jasnoća''.

"Objava će biti pristojna i naglašavat će da par nastavlja dalje uz poštovanje jedno prema drugom", piše još.

"Primjer: Travis i Taylor odlučili su se rastati nakon pažljivog razmatranja. Oboje cijene i poštuju privatni život onog drugog i mole da i vi poštujete njihovu privatnost u ovom razdoblju. Oboje su predani svojoj karijeri i osobnom razvoju. Ostali su prijatelji i žele jedno drugome sve najbolje", prikazuje dokument koji se najprije proširio Redditom.

Fotografije dokumenta pogledajte OVDJE.

Glasnogovornik Full Scopea oglasio se veoma brzo nakon što su se fotografije proširile društvenim mrežama i objavio da je dokument "potpuno lažan i izmišljen" te da ga agencija nije izradila, izdala niti odobrila. Dodao je i da su angažirali odvjetnike, ali i da ne očekuju da će uspjeti pronaći krivca.

"Angažirali smo naš pravni tim da pokrene postupak protiv osoba ili subjekata odgovornih za protuzakonito i štetno krivotvorenje isprava", stoji u priopćenju PR agencije.

Kelceja u toj tvrtki zastupaju Jack Ketosyan i Pia Malihi. Ketsoyan je ranije govorio da je u karijeri stvarao "showmance" situacije, odnosno lažne romanse između celebova kako bi im pojačali publicitet.

U australskom podcastu za Mamamia's The Quicky 2019., Ketsoyan je rekao da se lažne romanse uglavnom stvaraju u svrhu promocije nekog projekta ili skretanja pažnje s negativnog publiciteta.

"Glavni hint da se radi o showmanceu bi bio to da manje poznata osoba počne izlaziti sa zvijezdom visokog profila", rekao je tad. Inače, Kelce je bio poznat u krugovima američkog nogometa, no nakon veze s megapopularnom Swift, tijekom njene povijesne turneje Eras, on i njegova obitelj postali su jedni od najpopularnijih ljudi na svijetu.

Taylor Swift o novonastaloj situaciji još se nije oglasila.

Podsjetimo, proteklih tjedana Swift je bila tema medija jer je na njenim koncertima u Beču spriječen teroristički napad. Više o tome pročitajte OVDJE.

