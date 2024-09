Svi ga pamte po čuvenom brku, a evo kako danas izgleda glumac koji je utjelovio omiljenog detektiva Poirota!

David Suchet i njegova supruga Sheila Farris zajedno su već gotovo pola stoljeća.

Iako odavno više ne igra ulogu slavnog detektiva Herculea Poirota, David Suchet i dalje je vrlo tražen glumac. Britanski gledatelji mogu ga pratiti u ulozi u seriji "Au Pair" zajedno s Kennyjem Doughtyjem, dok ga uskoro očekuje i premijera serije "Beyond Paradise" sa Sally Bretton.

Za 78-godišnjeg Sucheta mirovina još nije ni na kraj pameti. Posljednjih godina vratio se glumi u kazalištu, a među produkcijama je i nova verzija predstave "Petar Pan". Nijednu ulogu nije prihvatio bez potpore supruge Sheile Ferris, s kojom je 48 godina u braku.

"Smatram se najblaženijim pojedincem što imam ženu kakvu sam imao. Imam ženu koja nikad, baš nikad nije rekla ne bilo čemu što sam želio raditi ili bilo kojoj ulozi koju sam želio odigrati kao glumac", izjavio je Suchet u intervjuu za New Zealand Herald još 2020. godine.

Suchet i Ferris su se upoznali četiri godine ranije, kada ju je ugledao na stepenicama kazališta Belgrade Theatre u Coventryju.

''Ni na kraj pameti mi nije bilo kako bih mogao naći djevojku, a kamoli oženiti se”, priznao je Suchet za The Telegraph. "Kada sam to učinio, bio sam zapanjen kao i svi drugi."

U braku dugom gotovo pola stoljeća, par je dobio dvoje djece djece - Roberta i Katherine.

"U braku sam sa svojom suprugom Sheilom više od 40 godina i vjerujem da je tajna u tome da prihvaćamo padove s usponima, prihvaćamo da su najteže planine na koje se morate popeti one koje kuju vašu vezu - a ne večere uz šampanjac - i da se puno smijemo", priznao je Suchet, koji je ulogu detektiva Herculea Poirota u ekranizaciji knjiga Agathe Christe dobio na preporuku članova autoričine obitelji koji su ga gledali u predstavi "Blott on the Landscape".

Ususret 50. godišnjici braka, David Suchet i Sheila Ferris čine se zaljubljeniji nego ikad, a početkom pandemije 2020. otkrili su koje rituale imaju prije spavanja. "Jedna stvar koju mogu učiniti je čitati naglas. Dakle, čitam Sheili Shakespeareov sonet dnevno."

