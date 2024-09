Naša mlada zvijezda doživjela je streloviti uspon u glazbi, a osim slave dobila je i ono najvažnije: ''Divno je raditi s nekim u kog potpuno vjeruješ...''

Ona je mlada, talentirana, uspješna - i tek počinje! Više ne možemo reći da je Miach novo glazbeno ime, s obzirom na Porina i Cesaricu koje je osvojila. Zbog nje roditelji tinejdžera kažu da napokon mogu slušati istu glazbu kao i njihova djeca. S Miach se družio naš Saša Knežić.

Publika su joj uglavnom mladi, ali uz njezine ritmove rado zaplešu i oni u srednjoj dobi. Do svojih se obožavatelja uglavnom probija putem društvenih mreža.

''Smatram da ova naša generacija i naša scena toliko raste da imam osjećaj da ćemo dobiti još veći recognition od svih uzrasta i tu neku medijsku vidljivost, smatram da imamo jako puno kvalitetnih, mladih izvođača, punimo prostore od ne znam ni ja kojih kapaciteta, tako da mislim da je vrijeme na nama.''

Sudeći prema rasprodanoj zagrebačkoj Tvornici kulture, dva tjedna prije koncerta ovog proljeća, vrijeme je definitivno na njezinoj strani.

''Kada su mi uopće predložili da sviram u tvornici rekla sam joj ljudi malo me toga strah i onda kad sam ju rasprodala, apsolutno nisam mogla vjerovat, i nevjerojatan mi je osjećaj bio kad sam izlazila na stage, nisam čula muziku koliko su se ljudi derali tako da mi je to bilo stvarno jedno prekrasno iskustvo.''

No još uvijek se ne smatra slavnom, barem ne prema onim starim kriterijima. Naime, ne puštaju je preko reda niti joj u mesnici daju najbolje komade mesa.

''Meni je to glupo i čudno za sebe govorit, meni je samo bitno da se ljudima sviđa to što radim, a jednog dana budem ponosna na sve sto sam napravila, sad hoće li slava doći uz to ili ne, tako je svejedno.''

Za početak joj je, kaže, sasvim dovoljno da joj je uz glazbu došla ljubav. Producent Lockroom joj je, naime, dečko.

''Je, našla sam ljubav i u glazbi, dugogodišnja veza, stvarno je divno raditi s nekim u kog potpuno vjeruješ, s kim si u potpunosti opušten i to ne bih mijenjala nikako.

Kako oboje vole analizirati stvari, drago joj je što ima s kim podijeliti svoje misli i diskutirati o različitim događajima.

''Nekada volimo doć doma i pustit si što smo taj dan radili, a nekad samo ono, gasi sve, pali igrice, šutimo i samo igramo.''

Iako nema izvođače koji je inspiriraju, od umjetnika cijeni moderne pop dive poput Beyonce ili Ariane Grande. No, za razliku od njih, Mia si sama piše tekstove.

''Ja kad sam krenula prvotno u muziku, nikad nisam pisala pjesme i onda sam prvu slučajno napisala jer mi je bilo dosadno i onda sam tako krenula i kao što ste rekli, ne mogu zamislit da netko drugi piše umjesto mene, voljela bih pisati i za druge ljude, stvarno sam nasla ljubav u stvaranju glazbe.''

Ljubav koja je pobijedila onu prethodnu, prema taekwondou. Mia je, naime, vlasnica crnog pojasa, juniorska prvakinja grada Zagreba te brončana u državi. Sanjala je i Olimpijske igre, no glazba je bila jača.

''Ovo me prati cijeli život, nikad to nisam u potpunosti dala cijelu sebe, sad kad jesam baš eto vidim, ovo je za mene i tu se vidim zauvijek.''

Nagrade poput Porina i Cesarice samo su neki od, kako kaže, putokaza koji joj govore da ide u dobrom smjeru. S obzirom na uspjehe koje niže, već je dokazala kako nije tzv. one hit wonder.''

''Nakon pjesme NLO bilo me strah kako dalje, ali sam onda te misli isključila i nastavila radit kako bi radila i dalje i drago mi je da dolaze jedan za drugim.''

Vjerujemo kako će taj niz još dugo ostati neprekinut.



