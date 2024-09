Naš glumac vraća se na male ekrane zbog nove uzbudljive uloge, ispričao nam je sve o svom liku: ''Nadam se da će ga publika blagosloviti!''

Našeg glumca Igora Kovača dugo nismo gledali na televizijskim ekranima, a sad se vraća u novoj seriji ''U dobru i zlu''.

Glumac Igor Kovač iza sebe ima zavidnu glumačku karijeru, ali na televizijskim ekranima već ga dugo nismo gledali.

Sad se vraća u novoj uzbudljivoj ulozi, i to u novoj seriji Nove TV ''U dobru i zlu''.

''Nasnimao sam se puno projekata koji su bili odlični, ali jednostavno nisu dobro prošli kod publike ili uopće nisu imali gledanost u kinima. Serije su pristupačne i otvorene za sve gledatelje, a to je jako bitno za glumca jer nam publika najbolje daje uvid u naš rad. Općenito, uvijek se više veselim nagradi publike nego nagradi žirija'', nada se uspjehu.

A evo i u kakvoj ćemo ga ulozi gledati.

''Slaven je prije svega Veljkov prijatelj, pa onda i poslovni partner. Moj lik jednostavno je u vatri između Veljka, njegovih supruga i poslovnih pritisaka, pa ga svaka takva situacija dodatno izlaže da napravi krivi pokret ili da učini herojsko djelo. Slaven teško podnosi nepravdu, ali ponekad i on predloži kraći put kada su u pitanju nezgodne situacije. Zahvalan sam što imam talentirane i inspirativne kolege poput Filipa Juričića ili Ive Šimić Šakoronje.''

Misli li da će njegov lik gledatelji prihvatiti?

''Prvi put snimam na Novoj TV seriju i u novom studiju. Sretan sam. Ekipa je odlična, kao i atmosfera na setu. K tome sam dobio zanimljivu ulogu koja je slojevita. Slaven je lik koji će se svima naći na putu, nekad će pomoći, a nekad odmoći. Ja se nadam da će ga publika blagosloviti i da će uživati u njegovim peripetijama.''

Na pitanje može li se poistovjetiti s karakterom ili su potpuna suprotnost, kaže nam:

''Budući da je Slaven u građevinskom biznisu, a ja obnavljam svoj stan već sto godina, da, mogu se poistovjetiti.''

Igor je dosad glumio u brojnim filmovima i serijama, ali najviše voli kazališne daske. Ima li neku ulogu koju posebno pamti iz karijere i zašto?

''Jedna od dražih uloga koje se rado prisjetim jest uloga Hansa u seriji 'Nedjeljom ujutro subotom navečer'. To je bila baš opičena uloga, a snimanje još luđe. Sjećam se da sam u jednoj sceni na skijama hodao po stubištu.''

A lako može izdvojiti i one koje su mu bile veliki izazov.

''Najizazovnije dvije uloge su mi u posljednje vrijeme bile Hlestakov u predstavi 'Revizor', koju je režirao Sergej Potapov, i 'Don Juan', koju je režirao Dejan Projkovski. Te su dvije predstave potpuno različite, ali su u jednome bile vrlo izazovne, a to je proces rada. 'Revizora' i 'Don Juana' napravili smo u pet tjedana, oni koji se bave ovim poslom znaju da je to vrlo malo vremena za pet činova. No u tom stresnom okruženju napravili smo odličan posao, a posebno mjesto u mojem srcu zauzima uloga Don Juana.''

Za svoju ulogu u filmu "Kosac" dobio je nagradu Zlatna arena.

''I te se uloge rado sjetim jer sam na tom filmu mnogo naučio. Imao sam priliku igrati s velikim glumcima poput Ive Gregurevića, Mirjane Karanović, Zlatka Burića. Taj smo film snimali noću, no noćna snimanja znaju biti naporna.''

U jednom intervjuu spomenuo je kako su mu uloge očeva bile izazovne.

''To sam bio onako usput spomenuo kako sam preko noći postao filmski otac, premda privatno nemam takvog iskustva. Vjerojatno sam se samo preplašio vremena koje brzo guta sve pred sobom, pa i one bezbrižne dane iz mladosti. Ali kada obrijem bradu, mogu još uvijek odigrati ulogu nekog studenta koji se duže zadržao recimo na Pravnom fakultetu'', govori kroz smijeh.

U sretnoj je vezi s glumicom Glorijom Dubelj, ali čime ga je osvojila, ne želi nam reći jer:

''Neću vam otkriti… da mi je netko ne ukrade.''

A tko je Igor u slobodno vrijeme?

''U slobodno vrijeme tražim sebe!'' šali se.

''Najviše se odmorim uz opuštene ljude i smijeh, pročitam koju knjigu i ja sam sretan.''

''Volim glazbu. Kad imam vremena, uvijek se nešto isprobava, naručuje se, kupuje se oprema za glazbu. Tražim već dugo svoj bend, ali nikako sastaviti kraj s krajem. Zbog obveza teško je dogovoriti probe.''

Ovog ljeta imao je i kratku pauzu, a otkrio nam je gdje ju je proveo.

''Sedam dana na Lošinju, sedam u Dubrovniku i dosta.''

A od večeras ga gledajte na Novoj TV od 21:15.

