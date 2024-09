Zovu je našom kraljicom sapunica, a evo što ona kaže o tom nadimku: ''Ne bih ja rekla, ima ih više koje mogu nositi tu titulu''

Ksenija Pajić na Novu TV dolazi u novoj ulozi u seriji ''U dobru i zlu'', a tim povodom za naš portal osvrnula se na svoju dugogodišnju karijeru.

Na Novoj TV 9. kolovoza počinje nova serija ''U dobru i zlu''.

Jednu od glavnih uloga tumači i Ksenija Pajić, jedna od naših najpoznatijih i najrespektabilnijih glumica. Tim povodom razgovarali smo sa Ksenijom o seriji, njenom dugom glumačkom putu, ali i privatnom životu o kojem rijetko govori.

''Jako sam se razveselila pozivu na audiciju. Zadnji put sam snimala prije četiri godine, bila je to serija ''Dar Mar''. Ja igram Divnu Sriću, majku glavnog lika kojeg glumi Filip Juričić. Imam sina, imam dvije snahe i imam petero unučadi, jednu veliku obitelj! Moj lik je u mirovini, bivša je profesorica, jako privržena obitelji, vrlo je zaštitnički nastrojena prema svima, nastoji pomiriti likove i balansirati sve to što se izdogađalo… Ima tu i jedan susjed kojem je ona simpatija, a ona ga drži na toplo-hladno odnosu. U svakom slučaju, jedna fina gospođa!'', otkriva.

Nova serija nosi ozbiljniju tematiku, dramsku radnju koja će vas na prvu zaintrigirati.

''Mislim da već dugo nismo imali tako jednu obiteljsku dramu koja je smještena u urbano okruženje. Lijepi su interijeri, scenografija, mislim da će publika biti zadovoljna. Dobra je radnja, dobra je glumačka postava, bit će to jedna promjena u zadnjih nekoliko godina na ostale serije'', govori nam.

Uz Kseniju će se u seriji naći neka dobro poznata glumačka lica, ali po prvi put upoznala je i mlade nade naše glumačke scene.

''Apsolutno da za njih ima mjesta, svi su odlični. Ono što ja vidim, svi su talentirani, vrlo profesionalni, vrlo ozbiljno shvaćaju svoj posao. Moram reći i da su svi lijepi i zgodni što je isto važno i sigurna sam da će i oni imati svoju publiku i svoje fanove.''

Već dugo vremena Kseniju prati i nadimak kraljice sapunica. Ona je, kako kaže, to shvatila kroz šalu.

''Ima tome već dosta dugo kad sam čula za taj nadimak, jednom su mi rekli: ''Je l' znaš ti da si kraljica sapunica?'' što je mene stvarno nasmijalo. Da, iza mene je dosta uloga u hrvatskim sapunicama i zbog toga i taj nadimak, ali ne bih ja rekla da sam više kraljica, ima ih još koje mogu nositi tu titulu. Shvatila sam to kao šalu, zaista…'', govori nam kroz smijeh.

Jedna od njenih prvih uloga bila je još davnih 80-ih u ''Smogovcima''. Tada je utjelovila lijepu Ninu.

''Ja sam tada bila mlada glumica i znam da je scenarij bio odličan, glumci s kojima sam igrala napravili su odličnu atmosferu, veselila sam se svakoj sceni. Bilo je tu i ljubavnih scena, i humorističnih, i dramatičnih, i veselih… Bilo je zaista svega, meni je to bilo veliko iskustvo i jako sam voljela Ninu. Ali koliko je to bilo dobro svjedoči i to što se ti ''Smogovci'' prenose s generacije na generaciju. Kvaliteta je ta koja ostaje…'', prisjeća se.

Produkcija serija od tada do danas itekako se promijenila. Koja je razlika nju najviše šokirala?

''Da, velika je konkurencija danas, svi se trude za što bolju gledanost, no sve je to zdrava konkurencija. Ipak, prije je bilo puno ležernije. Jedna scena se dugo snimala, jedna epizoda se dugo snimala, uživali smo u trenutku. Sad je to sve puno brže, tehnologija je napredovala, sve se snima u što kraćem roku i ponekad to ide na uštrb kvalitete, ali već smo se svi istrenirali da moramo u kratkom vremenu dati sve najbolje od sebe.''

Iza sebe ima desetke uloga, u kazalištu, filmu, serijama, a najdražu jednostavno ne može izdvojiti.

''Ako sam igrala neku glavnu ulogu to ne znači da mi možda nisu draže neke sporedne, ovisi to sve o puno stvari. Kakva je bila uloga, kakva je bila atmosfera na snimanju, jesam li zadovoljna rezultatom, teško je odlučiti. Ali evo nekih koje su mi se urezale u pamćenje su one koje sam radila s Paolom Magellijem, sve predstave koje sam s njim radila su mi u lijepom sjećanju. Bio je tu i jedan poljski redatelj, predstave koje je Krešo Dolenčić režirao. Što se tiče filmskih tu je definitivno ''Oficir s ružom'', ''Za sreću je potrebno troje'', ''Život sa stricem''… Veliki je popis, svaka je uloga posebna nas svoj način.''

U seriji ''Ljubav u zaleđu'' prvi je put glumila i s Filipom Juričićem. S njim se sada susrela ponovno nakon 19 godina.

''Filip je ostao vrlo duhovit, vrlo šarmantan. Ima tu jednu lakoću u poslu, ne komplicira, dođe spreman na set. S godinama je dobio i tu zrelost muškarca, više nije samo zgodan momak nego je sada jedan potpuni glumac'', nahvalila ga je.

Prije nekoliko tjedana u javnosti je izbio skandal oko redatelja Dalibora Matanića o čemu više pročitajte OVDJE.

''U toj cijeloj priči napravila se velika šteta prvenstveno Heleni Matanić i njihovoj djeci. Ja sam s Daliborom radila i nemam loše iskustvo, o tuđim iskustvima ja ne mogu govoriti. Žao mi je samo Helene i djece.''

Prije dvije godine Ksenija je postala baka unuka Tome.

''Moja kćer Vita je sad odrasla i uvijek sam mislila da ću se ja sad malo manje brinuti, da ću malo negdje otići, da ću odmoriti, ali onda je došao Toma! On nas je ubacio u 6. brzinu, ali naravno sretna sam zbog toga. Prekrasan, pametan, sladak, sav je na baku!'' našalila se.

''Nemam toliko opterećenje, naravno da brinem pogotovo kad je bolestan ili nešto. Evo sad kreće u vrtić pa se isto stalno brinem kako će se snaći, ali ipak lakše je. Veći dio posla je ipak na mojoj kćeri, tako da stvarno uživam s njim'', govori nam.

Zbog snimanja serije, ovo ljeto imala je malu pauzu, ali uspjela je malo odmoriti.

''Pa imali smo dva tjedna pauze. Bili smo na Hvaru, Vita, Toma, ja i pas! Pa sam imala dvije predstave u Splitu i onda sam još tjedan dana bila u Rijeci i eto brzo je prošlo. Sad čekamo drugo ljeto!'' rekla nam je za kraj.

A kako se snašla u novoj ulozi, pogledajte već sljedećeg ponedjeljka u 21.15 na Novoj TV.

Pogledaji ovo inMagazin Kraljica sapunica vraća se na Novu TV! Intrigantna priča inspirirana stvarnim događajima osvaja na prvu

Pogledaji ovo Celebrity Sve nas je osvojio u voditeljskoj ulozi, no sad se vraća svojoj prvoj ljubavi, a otkrio nam je i jednu lijepu vijest: ''Ako moram biti iskren...''

Pogledaji ovo Celebrity Šest godina od hit-projekta Nove TV naša glumačka zvijezda vraća se na ekrane, a tadašnje snimanje pamti po posebnom događaju: ''Bila su samo dva dana razlike!''

Pogledaji ovo Celebrity Ovu lijepu glumicu već ste gledali u ''Zlatnim dvorima'', a sad dolazi u potpuno drugačijoj ulozi!

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda naših serija ponosna je majka blizanki, ali one nešto nikako nemaju zajedničko: ''Tu su nebo i zemlja!''

Pogledaji ovo Celebrity Ovu talentiranu i predivnu glumicu gledat ćemo u našoj novoj seriji, a osvojila nas je svojim hobijem: ''Znam da se sada smijete...''