Ovu lijepu glumicu već ste gledali u ''Zlatnim dvorima'', a sad dolazi u potpuno drugačijoj ulozi!

Lana Ujević Telenta naša je mlada glumica koju čeka vrlo zanimljiva uloga u našoj novoj seriji ''U dobru i zlu''.

Lanu Ujević Telentu od ove ćemo jeseni gledati u novoj seriji ''U dobru i zlu'' na Novoj TV.

Za naš portal odgovorila je na nekoliko pitanja o poslovnom i privatnom životu.

A evo i kako je reagirala kad je saznala da je dobila ulogu.

''Svaki put kada dobijem vijest da sam dobila ulogu sam prvih par minuta u nevjerici. Za ovu seriju je proces audicija vrlo dugo trajao i kad je vijest stigla sam bila paralelno sretna i iznenađena. Velika je konkurencija i biti odabran je uvijek lijep osjećaj. Također, dugo nisam radila u ovom formatu pa sam bila jako znatiželjna kakvo će mi biti iskustvo nakon što sam diplomirala glumu u usporedbi sa serijom ''Zlatni dvori'' koju sam snimala prije ADU.''

''Priču o obitelji, mnogo zapleta, preokreta i iznenađenja. Nesavršene likove u razno raznim odnosima. Mislim da naslov serije zapravo odlično opisuje čime se serija bavi. Što se uspjeha serije tiče, teško je predviđati ''iznutra'', ali ako serija bude odraz kolektivno uloženog truda i rada i na ekran ispliva povezanost koju gradimo kao kolektiv se nadam da će to i gledatelji prepoznati i zavoljeti.''

A evo i koga glumi i kako se snašla u toj ulozi.

''Sigurno ima sličnosti. Obitelj mi je uvijek bila na prvom mjestu, isto tako je i ulozi koju igram pa osjećam da svaki njen potez jako dobro razumijem. A priprema za svaku ulogu za mene počinje uvijek na isti način. Čitam scenarije, pa detaljnije scene u kojima sam i analiziram i igram se detektiva, tražim motivacije itd. Uglavnom se bavim pitanjem ''zašto''? I onda tražim najzanimljiviji način za prenijeti ili sakriti odgovor.''

Kakva je atmosfera na setu?

''Anegdote se skupljaju na dnevnoj bazi pa je teško izdvojiti jednu koja se posebno ističe. Atmosfera je radna ali smo kao kolege međusobno opušteni i odlično se slažemo. Kada ima vremena za zabavu se puno smijemo, a kad nema, puno radimo.''



Neke kolege sa seta već je i prije upoznala.

''Mariju Klanac sam upoznala prilikom snimanja serije u Beogradu i kada sam saznala da ćemo ponovo surađivati me to baš obradovalo jer smo se radeći u Beogradu brzo skompale. S Dorom Dimić Rakar sam odradila poveći broj raznih ispita na akademiji i isto smo dobre prijateljice. Filipa Juričića i Mirnu Medaković sam imala priliku upoznati isto tako na setu kad sam snimala epizodnu ulogu serije u kojoj su glumili. Tomu Medvešeka znam sa faksa ali evo sad prvi put glumimo zajedno. Sa Katarinom Baban i Martinom Stjepanović sam surađivala još na ''Zlatnim dvorima''. S ostatkom postave nisam imala priliku prije raditi ali ih sve ''znam'' iz raznih predstava, filmova i serija i presretna sam što imam priliku surađivati s nekim svojim uzorima i učiti od njih.

U seriji ''Zlatni dvori'', glumila je vrlo mlada. Kako pamti to iskustvo.

''Uloga u Zlatnim dvorima je došla negdje u isto vrijeme kao uloga u filmu „F20“ Arsena Ostojića. Poziv za ulogu u seriji sam dobila prvo, ali sam prvi kadar u životu snimala za film. Paralelno se sve događalo. A iskustvo rada na toj seriji je i dan danas nešto najizazovnije što sam radila, ali me pogurnulo u smjeru studija glume jer sam dobila neku vrstu samopouzdanja. Što sam više radila to sam više učila i htjela sam još. I tako je sve skupa krenulo.''

Kazalište, film ili televizija? Što joj najviše odgovara?

''Svaki format nosi nešto svoje posebno. Prije akademije sam se vidjela na filmu ili televiziji jer sam bila svjesna da mi fali tehnička vještina i kontrola glasa i tijela za kazalište. Tokom akademije sam se zaljubila upravo u to, a nakon akademije se dogodilo da ipak više snimam. Sad sam nedavno dobila vijest da ću raditi predstavu s Reneom Medvešekom u HNK Zagreb i neizmjerno se tome veselim jer mi je počelo faliti kazalište. A o budućnosti nastojim ne razmišljati. Kroz glumu učim biti u trenutku i to nastojim živjeti i u privatnom životu.''

Sanja li o Hollywoodu?

''Voljela bih ostati živjeti Hrvatskoj ali bih svakako prihvatila posao u inozemstvu koji ima svoj određeni rok trajanja. Koliko dugo točno, ne znam ali otputovati, raditi, živjeti, upiti novu kulturu i vratiti se doma zvuči odlično. Voljela bih iskoristiti njemački jezik pa tako možda raditi na nekoj predstavi, filmu ili seriji u njemačkom govornom području.''

''Vjerujem da postoji prilika za svakog mladog glumca, ali isto tako broj mladih glumaca nadmašuje broj poslovnih prilika. Tako da vjerujem da osim predanog rada uvijek treba i određena doza sreće.''

Lana je do studija živjela u Njemačkoj, gdje je i rođena. Je li dolazak ovdje bio dobra odluka?

''Živjela sam sam u Njemačkoj do 10. godine života i završila prva četiri razreda osnovne škole tamo. U Hrvatsku sam došla ljeto prije upisa u 5. razred. Potom sam upisala opću gimnaziju u Zaprešiću, zatim portugalski i njemački jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i tek nakon 3. godine FFZGa Akademiju dramske umjetnosti u Zagrebu. Cijelo djetinstvo sam sve praznike provodila u Hrvatskoj sa obitelji i preseljenje mi nije toliko teško palo. Uvijek sam osjećala da je Hrvatska moj dom i ni ja ni moja obitelj nikad nismo požalili odluku o povratku u Hrvatsku.''

Imali je neki glumački san ili cilj?

''Moj cilj je svojim radom izazvati gledatelja da kaže wow, da se nasmije, uživa, plače, da se poslije posvađa s prijateljima jer se ne slažu oko poante predstave koju su gledali, da gledatelj preporuči predstavu ili film, da zapiše u dnevnik kako zbog nečeg razmišlja o nečemu. Sanjam o tome da ovo što meni stvara veselje stvori veselje i drugima. Sanjam o izazovima i o tome da sebe bolje upoznam i možda kroz rad otkrijem nešto što će življenje učiniti lakšim.''

Prepoznaju li je već ljudi na ulici?

''Zasada mi se to još nije dogodilo. Doživjela sam prepoznavanje na ulici tokom ''Zlatnih dvora'' i uvijek bi mi bilo drago vidjeti ljude kojima je bilo stalo do likova i priče. Prilazak nasmijanog lica će me uvijek obradovati'', kaže, a sigurni smo kako će sada ovoga biti itekako više.

U lipnju se udala za svog partnera Tina Telentu, kako joj se za sada čini bračni život?

''Za sada 10/10, preporučam. Zajedno smo sad već preko sedam godina i s ulaskom u brak se ništa osim mog novog dužeg prezimena nije promijenilo.''

Za kraj, tko je Lana?

''Volim biti doma, svoj mir i tišinu. Otkazala sam pretplatu na streaming servis jer sam pogledala sve gledljivo i negledljivo, volim pjevati, kućna druženja s prijateljima i vinom. Društvene igre nisam mogla podnijet pa sam ih na kraju ipak uz muža zavoljela. I tako, svašta nešto ništa.''