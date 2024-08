Sve nas je osvojio u voditeljskoj ulozi, no sad se vraća svojoj prvoj ljubavi, a otkrio nam je i jednu lijepu vijest: ''Ako moram biti iskren...''

Naš glumac ove se godine okušao u vođenju emisije ''Tvoje lice zvuči poznato'', a sad ćemo ga gledati u novoj seriji ''U dobru i zlu''.

Filip Detelić naš je poznati glumac kojeg smo ove godine gledali kao voditelja hit-showa ''Tvoje lice zvuči poznato''.

No sada, Filip se vraća na TV ekrane u svojoj originalnoj profesiji i to u novoj seriji Nove TV ''U dobru i zlu''.

''Jako se radujem, kako svakom novom projektu, tako i ovom. Ovom se zapravo posebno radujem, jer mi je prva serija na Novoj TV i nadam se da će publika na prvu zavoljeti radnju i likove.

Imamo opakog starijeg brata – ''Kumove'', nadam se da ćemo njihovim stopama!''

U seriji će utjeloviti lika negativca.

''Moj lik zove se Toma. Najbolji je prijatelj i desna ruka Crnog, kojeg igra Momčilo Otašević. Iako su prijatelji, Toma je tu ipak u podređenom položaju i bez pogovora izvršava naredbe Crnog. Kroz epizode će gledatelji mooožda otkriti i jednu drugu, nježniju, romantičnu stranu Tome, ali to sve neka ostane za sad na njima da otkriju.''

Je li mu bilo lako glumiti negativca?

''Kako sam se snašao sudit će publika i moji kolege i dečki i cure u studiju. Ja mogu reći da uživam u svakoj sceni i svakom kadru.. Uživamo čini mi se svi skupa...osjetit će to i ljudi ispred malih ekrana.''

A što kaže na glumačku postavu?

''Maestralna podjela. Svi se znamo od prije naravno.. Iako s nekima prvi put dijelim scenu, kao da su tu oduvijek. Momo, Fićo, Kate Baban. Ma to nije ni posao, to je uživancija.''

Obzirom da se ove godine dobro predstavio kao voditelj, misli da će gledatelji sad imati veća očekivanja i od ove uloge?

''Ne bih nikako miješao nastup u TLZP s ovim, voditeljski angažman je sasvim nešto drugo. Ovo je ipak moj prvi izbor uvijek, moj posao, moj život, moja prva ljubav. Puno mi je veća trema bila kad je startao TLZP. Ovdje se nekako osjećam siguran i svoj na svom.''

A prisjećajući se voditeljske uloge, Filip kaže da je njome itekako zadovoljan.

''Zadovoljan sam naravno, bilo mi je prvi put da sam se bacio u tako nešto veliko i novo. U jednu uigranu mašineriju i sa svim plusevima i minusima, mislim da mogu biti zadovoljan sve u svemu sa sobom i sa cijelom sezonom. Neke stvari bi možda drugi puta drugačije i možda malo pametnije, neke kritike bi volio uvažiti i popraviti, ali predstavio sam sebe takvog kakav jesam i nije mi žao ni zbog čega. Uživao sam i nadam se da je bilo puno više onih koji su uživali zajedno sa mnom.''

Filip inače najčešće glumi u kazalištu, a prošle godine okušao se i u režiji.

''Najizazovnija uloga do sad mi je bila moja prva režija prošle godine, jer sam i režirao i glumio jednu jako zahtjevnu predstavu, s nevjerojatnim zapletima i likovima, ali mi je ujedno to bila i ostala najdraža uspomena na moj kazališni život do sada.''

Od ''Tvoje lice zvuči poznato'' primjećuje sitnu razliku u svom životu.

''Nije se puno promijenio osim što me sad puno više ljudi primijeti na ulici i pozdravlja.. I dalje sam Fićo koji puno putuje sa svojim predstavama, puno vremena provodi na probama i snimanjima i sa svojim predivnim klincima i ljudima koji su mi dragi i koje volim. Neka se ništa ne mijenja ako se mene pita.''

Filip je otac dvoje djece, Dore i Tina, a nama je ispričao i kako uspijeva uskladiti posao i privatan život.

''Imam veliku podršku u obitelji, od mame, tate, sestre koji nam uskaču kad treba pričuvat klince, ali toliko su dobri i predivni da imam osjećaj da bi i sami mogli ponekad. Njihova mama također ima puno obaveza i jako ispunjen dan tako da se tu nadopunjujemo koliko možemo i spašavamo jedno drugo. Koliko možemo trudimo se da u cijelom tom ludilu termina ipak najbitniji budu njih dvoje. Sad su već i oni u svojim terminima i obavezama treninga tako da to je jedan svemirski kaos... Ali guramo uspješno svatko na svom polju!''

Kakav je Filip privatno? U čemu najviše uživa, što najviše voli raditi?

''Filip privatno uživa prateći i igrajući nogomet i sve teme koje su vezane uz to. Dinamo je naravno na prvom mjestu, pa onda svi ostali.. Slušam i čitam Balaševića, jednom mjesečno pogledam Gospodara prstenova, ovo ljeto sam napokon pogledao cijeli Game of Thrones i postao ogroman zaljubljenik, ne znam što će me sljedeće tako dobit kao GOT. Ovo malo vremena što mi ostane obožavam iskoristiti za putovanja po Hrvatskoj'', ispričao nam je.

A otkrio nam je i jednu lijepu vijest.

''Ako ću baš bit do kraja iskren, Fićo privatno je zaljubljen kao nikad, ali to bih još volio zadržat za sebe!''

Podsjetimo, Filip je dugo bio u vezi s djevojkom Dragicom s kojom je dobio i djecu, ali razišli su se još prije četiri godine.

