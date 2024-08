IN magazin vodi vas na set nove serije, prvi zavirite u odnos likova koji će vas zaintrigirati: ''Ovu priču unatoč drami opisuje samo jedna velika ljubav!''

Nova TV ove jeseni predstavlja priču inspiriranu istinitim događajem. Dvjema obiteljima otkrivanje strogo čuvane tajne iz temelja će promijeniti život. U glavnim ulogama našle su se Mirna Medaković i Iva Mihalić, kojima je život pripremio neočekivano iznenađenje. Na set serije koju svi željno očekuju, vodi vas Maja Perica.

A te dvije žene utjelovile su Mirna Medaković Stepinac i Iva Mihelić, kojima ovo nije prvi put da se nalaze u ulozi supruge Filipa Juričića, ali dijeliti istu poziciju, dosad nisu imale priliku.

''Rekla bih da uz tu dramu ide i velika ljubav zapravo i muža prema ženama i žena prema mužu i djeci i općenito ljubavi prema životu tako da bih ja lik i seriju kroz svoj lik prezentirala kao jednu veliku veliku obiteljsku ljubav'', govori Mirna.

''Čula sam da je bilo takvih istinitih priča, meni zvuči nevjerojatno. ali život zapravo piše najnevjerojatnije scenarije tako da mislim da se puno inspiracije može naći u stvarnom životu'', kaže Iva.

Upravo je i ova dramska serija inspirirana stvarnim događajem. I premda su obje u ulozi supruge, karakterno su potpuno različite.

''Ja bih voljela da sam takav tip, Marina je vedra vesela, reći ću i opuštena koja je spretna i koja će se snaći u svakoj situaciji k'o mačka gdje god da ju baciš. To što ju život udara sa svih stran, što joj nije lako, ali iz svake situacije izlazi kao pobjednik'', kaže Mirna.

''Zapravo je ona vrlo kompleksan lik i to me zanimalo i zaintrigiralo, imamo nekih sličnosti, ali zapravo nemamo i onda mi je uvijek zanimljivo igrati lik koji je na neki način suprotan meni i naći taj prostor razumijevanja i inspiracije'', opisuje Iva.

Osim što glume supruge, Mirna i Iva nalaze se i u ulozi majke. Ovog puta ne tako male djece, već mladih akademaca, te se doista vesele suradnji s novim mlađim kolegama.

''Super mi je to neki podsjetnik i ja sam počela snimati mlada i onda još kroz akademiju imala sam 22, 23 godine kad sam rasturala, puno snimala. To mi se učinilo kao moj je cijeli svijet i onda sad gledam te mlade koji dolaze s tom energijom i ja kao malo iskusnija im mogu biti neka podrška, to mi je zapravo divno za vidjet mladost'', govori Mirna.

Vrtlog ljubavi, mržnje oprosta i novih početaka. Ova jesen rezervirana je za dramsku seriju kakvu još nikada niste gledali. U dobru i zlu, sigurni smo, priča je koja nikoga neće ostaviti ravnodušnim.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.