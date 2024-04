Neočekivano priznanje našeg redatelja koje je šokiralo domaću javnost: "Sve se zbivalo kad sam bio pod utjecajem alkohola i droga..."

Najuspješniji hrvatski redatelj Dalibor Matanić našao se u središtu skandala, poslije kojeg se odlučio povući iz javnosti.

Posljednjih nekoliko tjedana šuškalo se da su našem redatelju i scenaristu Daliboru Mataniću otkazane brojne suradnje zbog seksualnog uznemiravanja kolegica, a navodno je među njima bila i kampanja HDZ-a.

Matanić se dugo nije oglašavao povodom spomenutih optužbi, no nakon teksta objavljenog na Večernjem listu zaključio je da nema smisla šutjeti pa je otvorio dušu u Facebook objavi te priznao krivicu.

U priopćenju je otkrio i da se prijavio na liječenje od ovisnosti.

"Tek sada kad sam se samostalno prijavio u ustanovu za liječenje ovisnosti i u radu sa stručnim osobama, osvijestio sam da sam na neprimjeren način uznemiravao kolegice. Sve se zbivalo u trenucima kad sam bio pod utjecajem alkohola ili droga", priznaje redatelj.

Priopćenje u cijelosti možete pročitati OVDJE.

Također, producent Nebojša Taraba potvrdio za Index da je Daliboru otkazana suradnja s velikom europskom koprodukcijom Greater Adria nakon optužbi za seksualno uznemiravanje kolegica.

"Jest, otkazana mu je suradnja na Greater Adriji. Mi reagiramo na opravdanu sumnju, stav naše produkcijske kuće je vrlo jasan. Mi smo producenti koji su radili Šutnju i naš stav prema bilo kakvom obliku zlostavljanja, pogotovo žena je vrlo jasan. What we preach is what we live. U međuvremenu je Dalibor Matanić kroz svoju ispriku potvrdio da su naše sumnje bile opravdane i da smo povukli pravi potez", rekao je.

"Žao nam je jer je Dalibor Matanić doista jedan od najboljih i najtalentiranijih hrvatskih redatelja, možda i europskih. Nekad je teško odvojiti lik i djelo. Nama su ipak na prvom mjestu žrtve. Osjećamo se jako loše. U mislima smo s njegovom obitelji, suprugom i djecom koji nisu krivi za to. Isto tako sa svim tim mladim kolegicama koje su bile izložene tome. I to je sve što vam ja mogu reći na nekoj ljudskoj razini kao odgovorna osoba, kao producent...."

"Moj kolega i ja smo po prvim informacijama poduzeli sve ono što se mora poduzeti da nas i ostale kolege prate u takvim situacijama, da poduzimaju jednake korake", dodao je.

