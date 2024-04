Vitasović prvi put pred kamerama nakon teške bolesti zbog koje je umalo izgubio život: ''Ležao sam tri mjeseca u bolnici, vidio sve i svašta...''

Alen Vitasović prvi je put stao pred kameru nakon teške bolesti koja ga je zadesila krajem prošle godine. Sada se, rehabilitiran, vraća na pozornicu. Što se u njegovoj glavi, nakon proživljenog, promijenilo i gdje će proslaviti 30 godina glazbene karijere, Alen je ispričao našoj Dorotei Filipaj za In magazin.

''Moj život se uvijek svodio na noćni život, na nesportski život, na svakakav život. O tome se govorilo, normalno, ja nisam bježao. I sve to dođe polako na naplatu'', priznao nam je Alen Vitasović.

Zbog zadebljanja i puknuća arterije u grlu, krajem prošle godine istarski glazbenik završio je u bolnici te je gotovo izgubio život.



''Ležao sam jedno 3 mjeseca u bolnici, vidio sam sve i svašta. Malo mi se promijenilo nešto u pogledu na svijet'', priznao je.

Odrekao se poroka, okrenuo zdravoj prehrani, kao i svakodnevnom vježbanju.



''Vježbanje je zato što sam 3 mjeseca ležao, mišići, kosti ne valjaju, sad to treba opet pokrenuti. To sam trebao i prije više paziti'', kaže.

Nakon bolesti, Alen ponovno slavi život. Velikim nastupom u zagrebačkom klubu 13. travnja obilježit će 30 godina solo karijere.



''Ja sam počeo s 5 godina nastupati, sa 7 na svadbama s ocem, 12 prvi bend. Znači to je već 45 godina čiste pozornice, ja ništa drugo nisam delao, radio u životu, nisam osim toga. Ne mogu se zamisliti o nečem drugom. Prošlo mi je jako brzo'', priznaje.

Kad bismo sve Vitasovićeve profesionalne uspjehe rasporedili od 1993. godine, kada je njegova prva pjesma ''Ja ne moren bez nje'' zavladala radijskim eterom, sve do današnjih singlova, pred sobom bismo imali jednu zavidnu karijeru, veliku popularnost i tisuće nastupa.



''Treba se snaći u tome, treba završiti fakultet za to. Ali spasilo me to što sam godinama prije svirao, bio ispred publike, znam što je mikrofon, nisam osjetljiv, jako sam prilagodljiv glazbeno, taktiku imam, tako da sam se dosta dobro snašao'', priča.

Osim jubilarne proslave, ove će godine Alen počastiti publiku i novim nosačem zvuka.



''Već 3 godine govorim, ovo ljeto da će biti i jako su pjesme, po meni zahtjevne i nisam htio brzati neki album, meni to ne treba više, imam 200 pjesama, 10-ak albuma, pune koncerte, ali album bi stvarno trebao izaći ovo ljeto'', kaže.

U jednoj od njegovih novih pjesama, za mikrofonom mu se pridružio 28-godišnji sin Ivan.

Unatoč tomu što su talent za glazbu sin Ivan, kao i 21-godišnja kći Mia naslijedili od Alena, on ne želi da krenu njegovim stopama.



''Bave se sasvim normalnim poslovima. Imaju sluha, vole glazbu i znaju pjevati. Ali rekli su, tata mi to nećemo radti. Sad vi zaključite zašto to neće radit. I to mi je jako bilo drago. Moj tata je bio glazbenik, po cijele noći smo ga čekali, pa kad će doći, svašta je bilo. To je jako naporan posao, ne može se posvetiti familiji'', priča Alen.

Pjevač je prošle godine po drugi put uplovio u bračnu luku, a supruga Eleonora navikla se na njegova česta izbivanja.



''Ona potpuno to razumije i podrška mi je. Najbolje u tome je što mi pomaže i ne smeta. I ja njoj ne smetam u njenom poslu i potpuno se slažemo'', priča Alen.

Eleonora je vlasnica ribarnice na pulskoj tržnici, a zahvaljući njoj, Alen je naučio prepoznavati sve vrste riba. Pa tako i onu, kaže kroz šalu, koju mu je prošle godine netko bacio u glavu tijekom nastupa u Kastvu.



''Sadašnja supruga je vidjela, to je orada iz uzgoja. Pa sam ja rekao u mikrofon, može drugi put nešto što nije iz uzgoja, mislim orada je, ali da prava, domaća, divlja kako se kaže. I očekujemo da bude još koja orada na pozoronici, ali da bude kako treba'', našalio se Alen.

Uz osmijeh govori, na sljedećem su nastupu, umjesto orade, poželjniji grudnjaci.

