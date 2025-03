Što je kraljevska obitelj zaista mislila o zarukama princa Harryja i Meghan Markle?

Princ Harry je zaprosio Meghan Markle prije više od sedam godina, a reakcije u njegovoj obitelji su bile podijeljene.

Prošlo je više od sedam godina otkako je princ Harry zaprosio Meghan Markle u vrtu Kensingtonske palače. Kako je sam priznao u svojoj dokumentarnoj seriji, danas 40-godišnji Harry je to htio učiniti ranije, no morao je zatražiti dozvolu od svoje bake Elizabete II. I nije to smio učiniti van Ujedinjenog Kraljevstva.

Dozvolu od bake je tražio dok u blizini nisu bili njegov djed princ Filip i otac, današnji kralj Charles III., ali ni predstavnici osiguranja.

Princ Harry i Meghan Markle - 4 Foto: Profimedia

Princ Harry i Meghan Markle - 3 Foto: Profimedia

Meghan Markle, Princ Harry Foto: Profimedia

"Harry je shvatio da ima samo jednu priliku da upita baku nasamo. Iako je njezin odgovor bi tipično kriptički: "Oh, onda moram pristati", kraljica je bila privržena svojoj budućoj prasnahi", napisala je u knjizi My Mother and I kraljevska biografkinja Ingrid Seward.

Elizabeta II., koja je preminula u rujnu 2022., isprva je bila zadovoljna što se njezin unuk zaljubio u ženu koja je dijelila iste strasti s njim te se nadala što bi njih dvoje zajedno mogli napraviti, osobito za mladež Commonwealtha. Jedan od onih koji nisu pali pod šarm Markle te je više puta upozoravao na nju bio je princ Philip, kojeg je bivša glumica uvelike podsjećala na kraljičinu strinu, Wallis Simpson. Iz tog razloga, kraljičin suprug je prozvao Markle DOW (Duchess of Windsor).

Meghan Markle, Kraljica Elizabeta Foto: Profimedia

Meghan Markle, Kate Middleton, kraljica Camilla i princ Harry Foto: Profimedia

Ono što je razlikovalo Simpson i Markle jest to da je Simpson za svoje vjenčanje s bivšim kraljem Edwardom VIII. nosila svijetloplavu vjenčanicu, dok se Markle, na nezadovoljstvo kraljice, odlučila na potpuno bijelu vjenčanicu dizajnerske kuće Givenchy i na veo.

"Prema mišljenju monarha, nije prikladno za rastavljenu osobu koja se ponovno udaje u crkvi da izgleda tako djevičanski", napisala je Seward, dodavši kako ni kraljica Camilla na svom vjenčanju 2005. s kraljem Charlesom nije nosila veo.

Vjenčanje princa Harryja i Meghan Markle - 3 Foto: Afp

Vjenčanje princa Harryja i Meghan Markle - 1 Foto: Profimedia

S druge strane, najviše rezerve prema tom vjenčanju imao je Harryjev stariji brat, princ William.

"William je predobro znao Harryja i strahovao je da ne upadne u nevolje. Svaki puta kada bi se on zaljubio, bilo bi to ravno erupciji Vezuva", napisala je Tina Brown u svojoj knjizi, dodajući Williamov komentar kako je Markle bila četvrta djevojka koju je Harry vodio u Bocvanu. Isto tako, 42-godišnjeg prijestolonasljednika je zabrinjavalo što Markle nije imala dovoljno vremena stvoriti svoj život u UK-u i pronaći nove prijatelje. To je išlo toliko daleko da je William pozvao svog ujaka, vikonta Charlesa Spencera da pozove Harryja na razum.

Princ Harry i kraljica Elizabeta - 2 Foto: Profimedia

Vjenčanje princa Harryja i Meghan Markle - 5 Foto: Afp

Unatoč tome, Harry i Meghan Markle su imali veliko vjenčanje u svibnju 2018. godine, a niti dvije godine kasnije odstupili su s kraljevskih dužnosti. U potrazi za svojom "privatnošću", snimili su svoj reality show, kulinarsko-lifestyle emisiju, podcaste koji su brzo otkazani, intervjue čiji su dijelovi vrlo brzo demantirani, a Harry je objavio biografiju "Zamjena".

