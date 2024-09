Evo što je to spojilo novog člana žirija MasterChefa s već starim, dobro poznatim svima: ''Povezali smo se...''

Upoznajte novog člana žirija MasterChefa Marija Mihelja, otkrio je što je to njega i Stjepana Vukadina spojilo na prvu.

Ususret novoj sezoni MasterChefa, koja s emitiranjem počinje u nedjelju, 15. rujna u 20:15, članovi žirija okupili su se u novom sastavu i u intervjuu za Novu TV otkrili koja iznenađenja gledateljima donosi sedmo izdanje najpoznatije televizijske kuhinje. Jedno je od novih lica u žiriju chef Mario Mihelj, koji će uz Stjepana Vukadina i Gorana Kočiša biti moderator showa i mentor novim kandidatima koji će se upustiti u uzbudljivu gastroavanturu s ciljem osvajanja laskave titule novog masterchefa.





Iako će se prvi put naći za sudačkim stolom žirija MasterChefa i iskusiti odgovornost koju ta uloga nosi, svestrani i karizmatični chef Mario Mihelj otkriva da prevelike treme ispred kamera nema jer se već zbližio s ostatkom žirija i produkcijskim timom.

''Kolege u žiriju znam dosta dugo i mislim da smo kliknuli jako dobro. Razumijemo se, Stjepan i ja vozimo motore, pa smo se povezali kao bajkeri, a Gorana znam dugi niz godina'', objašnjava Mihelj, koji je gastronomsko iskustvo i vještine fine dininga stjecao u brojnim priznatim restoranima.

Upravo će svoje bogato znanje u ulozi mentora prenositi na kandidate MasterChefa, od kojih očekuje da u natjecanju prije svega pokažu jednu neizostavnu kvalitetu – strast prema kuhanju.

''Od kandidata najviše tražim onu iskrenost da zaista mogu sebe dati na tanjuru. Mi kuhamo hranu ne samo da bismo je jeli i uživali u njoj, nego razmišljamo o namirnici – kako je kuhati, spremiti i što s njom napraviti da ona da najbolje od sebe. To je ono što tražim i to je taj X-faktor. Sve ostalo možemo naučiti, ali ljubav prema namirnici, hrani i kuhanju ne možemo. Ako to vidim, dovoljno mi je da znam da kandidat može nešto dati dalje'', priznaje Mihelj, a ono što nikada ne oprašta u kuhinji su neposluh i neiskrenost.

Koji će kandidati svojom strašću prema kuhanju pridobiti njegovu naklonost, a koji će napraviti greške koje ne tolerira, tek ćemo doznati, no sudeći prema onome što Mario najavljuje, gledatelje očekuje sezona prepuna preokreta, uzbuđenja i zabave.

"Bit će puno iznenađenja, a ja ću pokušavati svojim šalama uveseljavati kandidate i kompletnu emisiju, ali davati znanje i ne raditi preveliki kompromis oko hrane jer ona je tu najbitnija. Bit ću veseo, ali na kraju strog i pravedan", poručuje Mihelj, koji gledatelje poziva da prate novu sezonu u kojoj će, poručuje, osim kuhanja i zanimljivih jela biti smijeha, glazbe, pa čak i plesa. Ne propustite novu sezonu omiljenog zabavnog showa MasterChef od nedjelje, 15. rujna u 20:15 na Novoj TV!