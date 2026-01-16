Dino Bešlić prisjetio se pokojnog oca uz rijetku fotografiju i pjesmu koja je dala emotivnu težinu

Dino Bešlić na Instagramu je podijelio dirljivu uspomenu na svoga pokojnog oca Halida Bešlića – objavio je rijetku zajedničku fotografiju.

Dino Bešlić dirnuo je srca pratitelja na Instagramu objavivši emotivnu uspomenu na svoga pokojnog oca, legendarnog Halida Bešlića.

Uz dosad neviđenu fotografiju na kojoj su zajedno u pozadini objave svira Halidova bezvremenska pjesma ''Oj, zefire'', što je cijeloj priči dalo dodatnu emotivnu težinu.

Dino i Halid Bešlić - 2 Foto: Instagram

Na fotografiji se vidi opušten i intiman trenutak oca i sina, zabilježen u prirodnom ambijentu, daleko od reflektora i pozornica. Upravo takvi trenuci, daleko od javnosti, danas imaju posebnu vrijednost, a Dinova objava mnoge je podsjetila na snažnu vezu koju je imao s ocem.

Dino Bešlić na Instagramu Foto: Dino Bešlić/Instagram

Iako rijetko dijeli privatne trenutke, tom objavom Dino je pokazao koliko uspomena na oca i dalje živi u njegovu srcu.

Halid Bešlić ostaje jedna od najvećih glazbenih ikona ovih prostora, a takve objave podsjećaju da iza velikih karijera uvijek stoje i duboke, ljudske priče.

Dino Bešlić na očevom grobu - 1 Foto: Facebook

Halid Bešlić Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Podsjetimo, Halid nas je napustio prije tri mjeseca, a za njegov rođendan, koji je bio u studenom, njegovi najbliži okupili su se na njegovu grobu kako bi mu odali počast. Tada je u javnosti prvi put snimljena njegova voljena supruga Sejda. Više o tome pisali smo OVDJE.

Halid Bešlić Foto: Robert Anic/PIXSELL

