Dino Bešlić prisjetio se pokojnog oca uz rijetku fotografiju i pjesmu koja je dala emotivnu težinu

Dino Bešlić na Instagramu je podijelio dirljivu uspomenu na svoga pokojnog oca Halida Bešlića – objavio je rijetku zajedničku fotografiju.
Dino Bešlić dirnuo je srca pratitelja na Instagramu objavivši emotivnu uspomenu na svoga pokojnog oca, legendarnog Halida Bešlića.3 vijesti o kojima se priča tek se nedavno saznalo za nju Preminula kći Freddieja Mercuryja, bila je strogo čuvana tajna legendarnog glazbenika ne vidimo je često Prekrasna kći Stephana Lupina ukrala poglede u rijetkom javnom izlasku mnogima je previše Internet gori od burnih reakcija na nove golišave scene seks-bombe 21. stoljeća!
Uz dosad neviđenu fotografiju na kojoj su zajedno u pozadini objave svira Halidova bezvremenska pjesma ''Oj, zefire'', što je cijeloj priči dalo dodatnu emotivnu težinu.
Dino i Halid Bešlić - 2 Foto: Instagram
Na fotografiji se vidi opušten i intiman trenutak oca i sina, zabilježen u prirodnom ambijentu, daleko od reflektora i pozornica. Upravo takvi trenuci, daleko od javnosti, danas imaju posebnu vrijednost, a Dinova objava mnoge je podsjetila na snažnu vezu koju je imao s ocem.
Dino Bešlić na Instagramu Foto: Dino Bešlić/Instagram
Iako rijetko dijeli privatne trenutke, tom objavom Dino je pokazao koliko uspomena na oca i dalje živi u njegovu srcu.
Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda Kumova usudila se na nešto što mnogi ne bi: ''Tko normalan na -10, snijegu i bljuzgi?''
Halid Bešlić ostaje jedna od najvećih glazbenih ikona ovih prostora, a takve objave podsjećaju da iza velikih karijera uvijek stoje i duboke, ljudske priče.
Dino Bešlić na očevom grobu - 1 Foto: Facebook
Halid Bešlić Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Podsjetimo, Halid nas je napustio prije tri mjeseca, a za njegov rođendan, koji je bio u studenom, njegovi najbliži okupili su se na njegovu grobu kako bi mu odali počast. Tada je u javnosti prvi put snimljena njegova voljena supruga Sejda. Više o tome pisali smo OVDJE.
Halid Bešlić Foto: Robert Anic/PIXSELL
Galerija 13 13 13 13 13
Pogledaji ovo Celebrity Supruga slavnog DJ-a pokazala vitku liniju u bikiniju, rodila je prije samo šest mjeseci
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Katarina Baban vratila se u vrijeme kada su se snovi počeli ostvarivati: "Ta godina je bila čudo!"
1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Internet gori od burnih reakcija na nove golišave scene seks-bombe 21. stoljeća!
Pogledaji ovo Nekad i sad Gdje je danas nezaboravna Princess Ozana, koja se proslavila viralnim videom o sendviču?