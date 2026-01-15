U kina stiže dokumentarac o Melaniji Trump, pohvalio ga je i njezin suprug!

Dokumentarac o Melaniji Trump u posljednjih 20 dana uoči druge inauguracije svog supruga stiže krajem siječnja u kina.

Film "Melania" jedan je od noviteta u kinodvoranama diljem svijeta.

Dokumentarac o Slovenki koja drugi put postaje prva dama SAD-a doći će u kinodvorane 30. siječnja, a pruža dosad neviđen uvid u dvadeset dana koji prethode predsjedničkoj inauguraciji 2025. godine — iz perspektive same prve dame.

U projektu Bretta Ratnera, kojem je to prvi projekt nakon skandala sa seksualnim zlostavljanjem, prati se svijet Melanije Trump dok koordinira planove inauguracije, snalazi se u složenostima tranzicije Bijele kuće i seli svoju obitelj natrag u glavni grad Sjedinjenih Američkih Država. Uz ekskluzivne snimke ključnih sastanaka, privatnih razgovora i dosad neviđenih okruženja, film donosi njezin povratak u jednu od najmoćnijih uloga na svijetu.

"Povijest se oblikuje tijekom dvadeset dana mog života uoči predsjedničke inauguracije Sjedinjenih Američkih Država. Prvi put svjetska publika pozvana je u kina kako bi svjedočila ovom prijelomnom poglavlju — intimnom, nefiltriranom uvidu u moj put, dok usklađujem obiteljski život, poslovne obveze i filantropiju na iznimnom putovanju prema ulozi prve dame Sjedinjenih Američkih Država", izjavila je Melania povodom prezentacije filma.

Isti je komentirao i njezin suprug Donald Trump tvrdeći kako je iznimno impresioniran pogledanim dijelovima.

"Vidio sam dijelove, nevjerojatno je", poručio je novinarima i usporedio ga s njezinom biografijom.

