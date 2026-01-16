Priča koja je potresla svijet: Iza kulisa savršenih objava influencerice koja je zlostavljala vlastitu djecu

Dokumentarac "Zla influencerica: Priča o Jodi Hildebrandt" razotkriva kako je samoprozvana savjetnica, koristeći online utjecaj i manipulaciju, sudjelovala u brutalnom zlostavljanju djece koje je šokiralo javnost i završilo višegodišnjim zatvorskim kaznama.

Novi dokumentarac "Zla influencerica: Priča o Jodi Hildebrandt" šokirao je i potresao gledatelje širom svijeta.

Ovaj višeslojni dokumentarac donosi mračnu, ali realnu priču o tome kako su lažni autoritet, online utjecaj i manipulacija doveli do jednog od najuznemirujućih skandala u posljednje vrijeme.

Film prati Jodi Hildebrandt, bivšu terapeutkinju iz Utaha i osnivačicu kontroverznog programa samopomoći ConneXions, koja je u početku gradila reputaciju kao stručnjakinja za obiteljske i bračne odnose.

Dokumentarac Zla influencerica - 3 Foto: Profimedia

Njezina povezanost s popularnom YouTube vlogericom Ruby Franke, poznatom po kanalu 8 Passengers s više milijuna pratitelja, dovela je do partnerstva koje se ubrzo pretvorilo u katastrofu.

Pogledaji ovo Celebrity Katarina Baban vratila se u vrijeme kada su se snovi počeli ostvarivati: "Ta godina je bila čudo!"

Dokumentarac razotkriva kako je Hildebrandt postupno preuzimala kontrolu nad Franklinim životom i načinom roditeljstva, uvjeravajući je da primjenjuje ekstremne metode "čišćenja" i discipline bazirane na svom savjetodavnom pristupu i iskrivljenoj interpretaciji vjerskih učenja.

Dokumentarac Zla influencerica - 4 Foto: Profimedia

Kulminacija te spirale događaja bila je u kolovozu 2023. godine kada je 12-godišnji sin Ruby Franke uspio pobjeći iz kuće Hildebrandt, izgladnio i ozlijeđen, tražeći pomoć od susjeda - prizor koji je pokrenuo policijsku istragu. Kad su vlasti pretražile dom, pronašli su i Franklinu desetogodišnju kćer u teškom stanju.

Dokumentarac Zla influencerica - 2 Foto: Profimedia

Jodi Hildebrandt i Ruby Franke uhićene su i optužene za teško zlostavljanje djece, a u veljači 2024. obje su priznale krivnju i osuđene na kazne koje bi, prema tamošnjim zakonima, mogle trajati do 30 godina zatvora. Hildebrandt i Franke trenutno izdržavaju svoje kazne u saveznoj državi Utah.

Dokumentarac Zla influencerica - 4 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Preporuke U kina stiže dokumentarac o Melaniji Trump, pohvalio ga je i njezin suprug!

Zla influencerica ne skriva brutalne detalje slučaja, od razine zanemarivanja i fizičkog kažnjavanja djece do psiholoških metoda kojima su Hildebrandt i Franke manipulirale članovima zajednice i njihovim obiteljima. Film uključuje intervjue s bivšim klijentima, kolegama i istražiteljima, dajući uvid u to kako su izgledali privatni trenuci prije nego što se sve raspalo.

Dokumentarac Zla influencerica - 5 Foto: Profimedia

Iako je priča teško gledati, dokumentarac pruža važan uvid u tamnu stranu influencer kulture, pseudonaučnih savjeta i opasnih guru-mentaliteta koji mogu ostaviti trajne posljedice na najranjivije.

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Nekad i sad Koliko je operacija previše? Crte lica koje su je proslavile sada su gotovo neprepoznatljive

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Dino Bešlić prisjetio se pokojnog oca uz rijetku fotografiju i pjesmu koja je dala emotivnu težinu

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda Kumova usudila se na nešto što mnogi ne bi: ''Tko normalan na -10, snijegu i bljuzgi?''