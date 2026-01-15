Meghan Markle i princ Harry povukli se iz organizacije koju su osnovali!

Princ Harry i Meghan Markle istupili su iz vođenja organizacije Parents' Network, koja pruža podršku roditeljima koji su izgubili djecu zbog samoubojstva povezanog s online zlostavljanjem

Čini se da su se princ Harry i Meghan Markle povukli iz izravnog vođenja projekta Parents' Network, inicijative pokrenute s ciljem borbe protiv štetnog utjecaja društvenih mreža na djecu i mlade.

Parents' Network lansiran je u kolovozu 2024. u sklopu njihove zaklade Archewell, a bio je namijenjen pružanju podrške roditeljima koji su izgubili djecu zbog samoubojstva povezanog s online zlostavljanjem, ali i onima čija se djeca suočavaju s problemima poput cyberbullyinga, depresije, anksioznosti i drugih digitalnih trauma.

Prema dostupnim informacijama, inicijativa je sada prebačena s Archewell Philanthropies na neprofitnu organizaciju ParentsTogether, koja se godinama bavi temama utjecaja digitalnog svijeta na obitelji. Partnerstvo je službeno najavljeno u listopadu u New Yorku, povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja.

Iz Archewella poručuju kako je riječ o ustaljenom modelu rada – zaklada pokreće i razvija projekte, a zatim ih predaje neovisnim organizacijama koje mogu dugoročno i održivo nastaviti njihovu misiju. U tom procesu ParentsTogether je dobio punu operativnu odgovornost, kao i financijsku potporu za prvu godinu rada.

Harry i Meghan i dalje javno ističu važnost zaštite djece u online prostoru. U ranijim intervjuima naglašavali su kako roditelji danas gotovo moraju biti prvi koji se javljaju, jer su znakovi ozbiljnih problema kod djece često teško uočljivi.

Par, koji ima dvoje male djece Archieja i Lilibet, više je puta istaknuo kako želi biti dio pozitivnih promjena kada je riječ o sigurnosti djece na internetu, naglašavajući da su društvene mreže jedno od najvećih izazova modernog roditeljstva.

Iako se čini da su se povukli iz operativne uloge, poruka projekta ostaje ista: zaštita djece i podrška roditeljima u digitalnom dobu ostaju u fokusu.

