Pojava olimpijke koju zovu najzgodnijom na svijetu svojim izgledom ostavila Milano bez riječi

Njemačka atletičarka Alica Schmidt zablistala je na Tjednu mode u Milanu.

Njemačka atletičarka Alica Schmidt, koju mediji često nazivaju najzgodnijom sportašicom svijeta, na trenutak je zamijenila atletsku stazu svjetlima modne piste. Pojavila se na Tjednu mode u Milanu i odmah privukla veliku pozornost.

27-godišnja sportašica, prepoznatljiva po glamuroznom izričaju, tim je povodom otputovala u Italiju.

Alica Ѕchmidt - 2 Foto: Profimedia

Za ovu prigodu odabrala je kombinaciju s potpisom brenda Boss koja je mamila poglede. Nosila je široke crne kožne hlače te smeđi sako s efektnim uzorkom na podstavi. Styling je zaokružila bijelom košuljom s kravatom i crnom torbicom, dok su raspuštena kosa i suptilan make-up dodatno istaknuli njezine crte.

Alica Ѕchmidt - 3 Foto: Profimedia

Objave s događanja izazvale su lavinu reakcija među njezinih 5,4 milijuna pratitelja na Instagramu.

"Wow", "Apsolutno zapanjujuće" i "Tako lijepa", "Izgledaš nevjerojatno, ljepota koja oduzima dah", pisali su.

Podsjetimo, Alica je nastupila na Olimpijskim igrama u Parizu, gdje je trčala u ženskoj i mješovitoj štafeti 4x400 metara.

Alica Ѕchmidt - 5 Foto: Profimedia

Alica Schmidt - 4 Foto: Profimedia

U mlađim kategorijama također je nizala uspjehe. Bila je dio reprezentacije koja je osvojila drugo mjesto u štafeti 4x400 metara na Europskom prvenstvu do 20 godina 2017., dok je dvije godine kasnije, na prvenstvu do 23 godine, u istoj disciplini osvojila broncu.

Na Instagramu je prati 5,4 milijuna ljudi, a objavama iz privatnog i sportskog života redovito privlači pažnju i skuplja komplimente.

Alica Schmidt - 3 Foto: Instagram

Alica Schmidt - 2 Foto: Instagram

Ranije je otkrila da je dobila ponudu za Playboy, no odlučila ju je odbiti.

"Fokusirana sam na sport, želim da to svi znaju. Svoje fotografije objavljujem sama. Uz dobar izgled treba imati još nešto, kod mene je to atletika. Dolazi mi dosta nemoralnih ponuda u privatnim porukama. Ne zamaram se previše s tim", rekla je u jednom intervjuu.

