Nakon svadbenih zvona, naš rukometaš otkrio novu prekrasnu vijest!

Dok na terenu niže sportske uspjehe, u privatnom životu Josipa Šimića čeka najljepša uloga. Hrvatski rukometni reprezentativac i njegova supruga uskoro će zakoračiti u novo poglavlje.

Hrvatski rukometni reprezentativac Josip Šimić krajem 2025. godine izrekao je sudbonosno ''da'' svojoj partnerici Leoni, a sada imaju još jedan velik razlog za slavlje.

Naime, mladi bračni par čeka svoje prvo dijete. U travnju će postati roditelji djevojčice, a za svoju mezimicu već su odabrali i ime - zvat će se Lijana, otkrili su za Gloriju.

Svoje prvo dijete dočekat će u okolici Wetzlara, grada u Njemačkoj u kojem trenutačno žive, a Josip planira biti uz suprugu i na porodu.

Naš rukometaš prisjetio se trenutak kada je saznao da će postati otac te otkrio da je tada bio na pripremama za prvenstvo u Austriji.

''Malo smo se bojali, ali bilo nam je jako drago. I bilo nas je strah reći roditeljima, ali na kraju je to bio i najmanji problem'', ispričao je za spomenuti časopis.

Njihova ljubavna priča započela je još 2021. godine u jednom kafiću u Berlinu. Za Josipa je to bila ljubav na prvi pogled, dok ga je Leona, studentica marketinga, tada doživljavala samo kao prijatelja.

To se promijenilo godinu dana kasnije, kada je rukometaš lijepu plavušu pozvao na rođendan – i sve ostalo postalo je povijest.

