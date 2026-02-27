Tko je influencerica s farme koja čeka deveto dijete? Bila je balerina, a trudna je okrunjena titulom Miss

Bivša balerina i nositeljica titule ljepote koja je gradski život zamijenila farmom objavila je da je trudna s devetim djetetom.

Hannah Neeleman ime je koje se posljednjih godina sve češće pojavljuje na TikToku, Instagramu i drugim društvenim mrežama – i to s razlogom. Poznata pod imenom Ballerina Farm, američka influencerica i poduzetnica privukla je pažnju milijuna pratitelja životom koji vodi na svojoj farmi u državi Utah i najnovije vijesti da očekuje deveto dijete.

Hannah (35) je sa suprugom Danielom Neelemanom osnovala Ballerina Farm, brend i lifestyle fenomen koji kroz prizmu obiteljskog i tradicionalnog načina života prikazuje svakodnevicu na imanju, domaću hranu, uzgoj životinja, kuhanje i roditeljstvo velikog broja djece.

Na društvenim mrežama sada je podijelila vijest o svojoj devetoj trudnoći, i to na osebujan način, kroz video koji je istovremeno reklamni spot za njihov proteinski proizvod Farmer Protein. U njemu Hannah, dotaknuvši trudnički trbuh, govori o snazi koju joj je donijelo iskustvo balerine i majke.

Hannah je svoje prvo velike pozornice okusila kao školovana balerina – studirala je na prestižnoj Juilliard School u New Yorku prije nego što se posvetila obiteljskom životu. Nakon povratka u rodni Utah s mužem, bračni par kupio je farmu i postavio temelje za Ballerina Farm, čiji su brojni videozapisi i objave postali viralni.

Daniel i Hannah Neeleman prvi su se put sreli kad je ona bila na završnoj godini fakulteta. Izlazili su nekoliko mjeseci prije nego što su se vjenčali, što je Hannah na svojoj web stranici napisala kao "najbolju odluku koju je ikada donijela".

Daniel je rano završio svoju sveučilišnu karijeru u lacrosseu, preselivši se u New York kako bi podržao Hannah tijekom njezine posljednje godine na Juilliardu. Daniel je pohađao BYU od 2009. do 2013. prije nego što je otišao na Sveučilište Utah na MBA od 2018. do 2020., prema njegovom LinkedInu.

Par je živio na Manhattanu prije nego što su se preselili u São Paulo zbog posla Daniela Neelemana, a kasnije u Utah.

Iako su Hannah i Daniel većinu zajedničkog života proveli u Utahu, gdje njihova obitelj živi na prostranom imanju od 140 hektara, početkom 2025. godine cijelu su obitelj preselili u inozemstvo. Par se upisao u školu kuhanja Ballymaloe u Irskoj i poveli svu svoju djecu sa sobom.

Kada je Hannah podijelila vijest sa svojih 20 milijuna pratitelja na TikToku i Instagramu, pohvalila je svoju mamu što joj pomaže s brigom o djeci i što je omogućila zaposlenim roditeljima da se usredotoče na svoj kulinarski zanat.

''Zaista ne bismo mogli ovo ostvariti bez nje'', rekla je Hannah.

Ballerina Farm privukla je milijune pratitelja, ali i različite reakcije javnosti – od divljenja njezinom životu i roditeljskom pristupu, do kritika oko predstavljanja tradicionalnih uloga i zdravih navika u modernom dobu.

Unatoč tome što društvene mreže pokušavaju Hannah etiketirati kao tradicionalnu suprugu zbog njezinog načina života, ona je to opovrgnula.

''Tradicionalni smo u smislu da smo muškarac i žena, imamo djecu, ali osjećam da utiremo mnoge puteve koji prije nisu bili utabani'', objasnila je Hannah za The Sunday Times 2024. godine, napominjući da se ne identificira nužno s tom etiketom.

Njihova najmlađa kći, Flora Jo, rođena je u siječnju 2024. godine, a samo 12 dana kasnije Neeleman je sudjelovala na međunarodnom izboru ljepote. Okrunjena je i za Miss Amerike 2023. dok je bila trudna 20 tjedana.

Ova vesela obitelj na svojoj farmi nudi i ture za turiste. Osim što se mogu vidjeti životinje, Hannah i Daniel nude i ture kroz njihove plastenike, piše na njihovoj stranici.

Osim toga, sa stranice se mogu naručiti i domaći mesni proizvodi. Odaberu se od 2 do 14 artikala iz izbora mesa i smrznutog tijesta. Kutija se potom pakira, smrzava i šalje na kućnu adresu.

