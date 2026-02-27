Unuka legendarne pjevačice odala počast baki na najljepši način i sve rasplakala

Unuka talijanske dive Ornelle Vanoni Camilla Ardenzi oduševila je talijansku javnost nastupom na Sanremu.

Sanremo 2026. ostat će zapamćen po mnogim gostovanjima i emotivnim posvetama, a jedna od njih bila je namijenjena glazbenoj divi Ornelli Vanoni, koja je koja je preminula 21. studenoga u 92. godini. Za taj nastup pažljivo je odabrana gošća koja s punim pravom može reći da je njezina nasljednica.

U pitanju je njezina 27-godišnja unuka Camilla Ardenzi, koju je publika upoznala kroz njezinu interpretaciju pjesme "Eternità", kojom su Vanoni i Camaleonti sudjelovali na festivalu davne 1970. godine.

Camilla Ardenzi kći je Cristiana Ardenzija, jedinog sina Ornella Vanoni, rođenog 1962. godine. Dok je Vanoni desetljećima bila jedno od najvažnijih imena talijanske glazbene scene, njezin je sin birao život daleko od reflektora, njegujući diskreciju i privatnost. Upravo u takvom okruženju odrasla je i Camilla, daleko od medijske pompe koja je pratila njezinu slavnu baku.

Camilla Ardenzi - 4 Foto: Profimedia

Camilla Ardenzi - 7 Foto: Profimedia

Camilla Ardenzi - 9 Foto: Profimedia

Iako potječe iz obitelji snažnog umjetničkog identiteta, Camilla nikada nije bila dio klasičnog estradnog kruga. U javnosti se rijetko pojavljivala, a pozornost je na sebe skrenula tek u trenucima duboko povezanima s obiteljskom pričom, najprije na sprovodu u milanskoj crkvi San Marco, a potom i na pozornici kazališta Ariston.

Za javnost je Ornella Vanoni bila diva, glazbena ikona, žena snažnog karaktera i još snažnije karizme. Za Camillu i njezinog brata Mattea je bila – jednostavno baka.

Camilla Ardenzi - 1 Foto: Profimedia

Camilla Ardenzi - 2 Foto: Profimedia

Na sprovodu je upravo Camilla, zajedno s bratom Matteom, održala govor i otpjevala stihove pjesme "Senza fine", dirnuvši okupljene do suza. Njihovi su govori otkrili toplu, duhovitu i brižnu stranu Ornella Vanoni, onu koju publika nije uvijek mogla vidjeti.

Camilla je tada rekla kako je baka bila muza, žena čija je ljubav svijet činila življim i intenzivnijim. Govorila je o posebnoj energiji koju je Vanoni unosila u živote svojih najbližih, ali i o praznini koja ostaje kada se ta svjetla ugase.

Nastup na Sanremu 2026. bio je logičan, ali i izuzetno snažan simboličan čin. Ornella Vanoni je na toj pozornici nastupala osam puta u natjecateljskom dijelu (od 1965. do 2018.) te još tri puta kao gošća. Festival je bio važan dio njezine karijere – i talijanske glazbene povijesti.

Ornella Vanoni - 2 Foto: Profimedia

Ornella Vanoni - 2 Foto: Profimedia

Ornella Vanoni - 5 Foto: Profimedia

Camilla je izvela "Eternità" uz smirenu, suzdržanu emociju. U završnici je spustila mikrofon, a iz dvorane je odjeknuo originalni glas Ornella Vanoni. Taj trenutak – spoj prošlosti i sadašnjosti – bio je vrhunac večeri.

Na pitanje Carla Contija koji je najveći životni savjet dobila od bake, Camilla je odgovorila jednostavno: "Ne razmišljaj previše o tome." Rečenica koja savršeno opisuje Ornellin instinktivan i slobodan duh.

Iako nosi krv koje je dio talijanske kulturne povijesti, Camilla Ardenzi ne pokušava biti nova Ornella Vanoni. Njezino pojavljivanje na Sanremu nije bilo početak estradne karijere, nego čin sjećanja i poštovanja. Na nekoliko minuta, međutim, publika je mogla osjetiti da se umjetnički duh prenosi generacijski, no ne kroz imitaciju, nego kroz emociju.

Ornella Vanoni - 1 Foto: Profimedia

Ornella Vanoni - 3 Foto: Profimedia

Ornella Vanoni - 2 Foto: Afp

Camilla Ardenzi ostaje mlada žena koja je odrasla uz jednu od najvećih talijanskih umjetnica, ali koja svoju priču tek treba ispisati. Ono što je sigurno jest da će njezin nastup na Sanremu 2026. ostati upisan kao jedan od najdirljivijih oproštaja u povijesti festivala – i kao trenutak u kojem su se baka i unuka simbolično ponovno susrele na istoj pozornici.

