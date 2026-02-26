Od Playboyeve naslovnice do politike: ''Putinovo kumče'' nakon realityja jedno je od važnijih lica Rusije

Dok Rusija obilježava četvrtu godišnjicu rata u Ukrajini, jedna od najpoznatijih i najkontroverznijih žena tamošnje javne scene, novinarka i bivša predsjednička kandidatkinja Ksenia Sobchak, uputila je snažan apel za prekid sukoba.

Poznata ruska novinarka, političarka i medijska zvijezda Ksenia Sobchak, žena čija je sudbina godinama isprepletena s Vladimirom Putinom i koju u javnosti često nazivaju Putinovim kumčetom, povodom četvrte godišnjice rata u Ukrajini uputila je snažan i emotivan apel za prekid sukoba.

Njezina povezanost s ruskim predsjednikom proizlazi iz činjenice da je njezin otac, Anatolij Sobchak, bio Putinov politički mentor i čovjek koji mu je dao prvi ozbiljan posao u politici.

Riskirajući bijes Kremlja, 44-godišnja Sobchak u snažnoj objavi na društvenim mrežama poručila je da nasilje mora prestati, prenosi Metro.co.

Sobchak je u objavi naglasila kako se prava cijena rata ne vidi u bogatim ruskim prijestolnicama, već u razorenim obiteljima diljem zemlje.

''Moja zemlja već četiri godine živi u ratu. To se ne vidi u glavnim gradovima. Ali već je utkano u nebrojene tisuće i tisuće ljudskih sudbina. Kada bismo na karti označili svaku majku koja je izgubila sina ili kćer, svaku ženu koja je izgubila muža, svaku obitelj koja je ostala bez nekoga na frontu, cijela zemlja gorjela bi u crvenim točkama tuge i boli'', napisala je.

Upozorila je i na goleme ljudske gubitke s obje strane.

''Rusi umiru, Ukrajinci umiru – ponekad brzo, ponekad u bolovima i mučno polako. Gradovi s obje strane smrzavaju se bez grijanja i svjetla. Sve ovo mora prestati. Zajedno se utapamo u ovome. Obje zemlje nosit će se s posljedicama jako dugo, mnogo, mnogo godina. I što je kraj rata dalji, to će dalji biti istinski miran i spokojan život za milijune ljudi'', zaključila je, poželjevši da taj dan dođe što prije.

Objava je izazvala burne reakcije – od podrške liberalnog dijela javnosti do optužbi nacionalističkih krugova da ponavlja zapadne narative.

Tko je Ksenia?

Ksenia Sobchak rođena je 1981. u Sankt Peterburgu. Obrazovala se na prestižnom MGIMO-u (Moskovski državni institut za međunarodne odnose), no u javnosti je najprije postala poznata kao voditeljica reality showa ''Dom-2'' sredinom 2000-ih. Zbog glamuroznog načina života, luksuza i čestih pojavljivanja u medijima dobila je nadimak ruska Paris Hilton.

Pojavila se i na naslovnici ruskog Playboya, gradila imidž it djevojke te bila redovita gošća elitnih društvenih događanja.

No, s vremenom je napravila zaokret. Uključila se u političke rasprave, počela voditi ozbiljne intervjue i otvoreno kritizirati vlast. Sudjelovala je u velikim prosvjedima protiv Putina 2011. i 2012., kada je Rusiju zahvatio val demonstracija zbog navodnih izbornih nepravilnosti.

Godine 2018. kandidirala se na predsjedničkim izborima u Rusiji kao liberalna kandidatkinja. Osvojila je nešto više od jedan posto glasova. Dok su je njezini pristaše vidjeli kao simbol političke alternative, kritičari su tvrdili da je riječ o projektu Kremlja kojim se želi stvoriti privid pluralizma.

Njezina povezanost s ruskim predsjednikom iznimno je kompleksna. Vladimir Putin bio je blizak suradnik njezina oca Anatolija Sobčaka 1990-ih, a prisustvovao je i njezinu krštenju, zbog čega je dobila nadimak Putinovo kumče – iako je sama tu titulu u više navrata relativizirala.

Zbog očevog političkog nasljeđa i osobne povijesti s ruskim predsjednikom, dugo se smatralo da uživa određeni zaštićeni status, koji joj omogućuje otvoreniju kritiku nego drugim javnim osobama.

Taj je status došao pod znak pitanja u listopadu 2022., kada je pobjegla u Litvu nakon što su ruske vlasti uhitile njezine bliske suradnike u istrazi o navodnoj iznudi. Nakon nekoliko tjedana vratila se u Rusiju, što je potaknulo nagađanja da je postigla dogovor s vrhom države kako bi osigurala vlastitu sigurnost.

Danas Sobchak vodi utjecajne medijske kanale na YouTubeu i Telegramu, gdje objavljuje intervjue s političarima, intelektualcima i javnim osobama. Njezini sadržaji bilježe milijunske preglede, a njezin kanal smatra se jednim od rijetkih prostora u Rusiji koji još uvijek zadržavaju određeni kritički odmak.

