Pero Galić o godini dana bez legendarnog Žiže: ''Još uvijek je to veliki pritisak...''

Novo glazbeno poglavlje Pero Galić nastavlja pjesmom Rano je. Za tu priliku, ponovno se okrenuo tradicionalnoj tamburi. Našoj Jeleni Prpoš za IN magazin otkrio je i kako gleda na prvih godinu dana bez prijatelja, ujedno osnivača benda Opće opasnosti, legendarnog Žiže. A ova je godina za rokera iz Županje posebno važna. Zašto, pogledajte u prilogu IN magazina.

Koliko god brojka 40 bila velika, posebice kada je riječ o ljubavnoj priči, Pero Galić i supruga Ivanka oko okruglih znamenki ne rade veliku pompu. No činjenica je kako u taj period mnogo toga stane. Nastoje pamtiti samo sretne dane, no oblikovali su ih te očvrsnuli i oni manje lijepi. A najvažnije je, kaže ovaj roker, danas žive ispunjen život.



''Obilježimo svaki dan na način da iza nas imamo što za reći, tu su sad unuci iz te naše priče koja je potekla davno, davno tako da su nam to veselja svakodnevna. Kad se s njima vidimo, nađemo, smijemo, družimo'', priča nam Pero Galić.

Ono što prije svega nastoji učiti svoje mlađe generacije jest dobrota. Tako je odgajan i sam. A , naravno, zaobići ih nije mogla niti glazba.



''Katja priča fino, Bruno je dvije i pol godine, kad vidi, čuje, onda je telefon i nađi didu. Oni su odobrili da ja nastavim dalje jer radim prije toga sve što oni hoće'', priča nam Pero.



Taj glazbeni nastavak, već je dobro poznato, ne uključuje Opću opasnost. No i

dalje sam onaj stari ja, reći će ovaj pjevač. Ploveći solističkim vodama objavljuje i treći singl. Ovaj put svoj rokerski vokal upario je s tamburicom i kontrabasom. Na prvu nespojivo, no ipak, itekakao spojivo.



''Tambura je po meni čisti rock and roll. Rock and roll ne znači struja nego taj duh, emocija koju iznensu ljudi. Ttrenutak mene i tambure ponovno je dio mene svakako'', kaže.



I nije ovo prvi put da je Pero udružio snage s instrumentalistima Hojsakom i Novoselom, a kako bi snimili videspot za Rano je čizme su dobro umrljali blatom. No vrijedilo je prikazati svu ljepotu Lonjskog polja.

''Po meni je crno bijela fotografija najbolja, nosi to nešto. Tu smo najljepši. Nismo brinuli što ćemo i kako ćemo. Kakve boje? Boje sve pokvare'', kažu.



No kada bi bojama trebalo prikazati bend koji ga prati kroz njegovo novo glazbeno poglavlje, svakako to ne bi bilo monokromatski. Među mladim glazbenicima je i njegov sin Sebastijan koji glazbu voli i živi od malih nogu..



''Krv je to, genetika je to. Isto grize i voli biti kreativan. Izuzetno mi je drago da smo on i ja u toj kompoziciji, da radimo zajedno jer ima i on nešto za reći'', priča nam Pero.



Toj volji, čežnji i zovu glazbe godinama je svjedočio i Perin veliki prijatelj, Slaven Živanović Žiža s kojim je i osnovao Opću opasnost. Prva godina bez njega , brzo je proletjela, kaže, koliko god bolna i tužna bila.



''Nadam se da je na boljem mjestu. Još uvijek je to velik pritisak i svakodnevno je u razmišljanju, pogotovo u glazbi. Sjetim se ja kako smo kod njega gore u sobi pravili prve pjesme. On je cijelu priču oko Opće opasnosti držao u rukama i brinuo o svemu da funkcionira. Ali upravit će to on već nekako, znao je ovdje, znat će i odozgo'', zaključio je Pero.

Na pozornici, pred publikom pjesme Opće opasnosti živjet će i dalje. Pero će ih zapjevati i na zagrebačkom koncertu u travnju, no na njegovu glazbenom meniju naći će se i one nove sa skorašnjeg solističkog albuma.

