Naša voditeljica snimila novu kuhinju, jednim skrivenim detaljem posebno se pohvalila!

Poznata po svom upečatljivom stilu i odvažnim kombinacijama, Ida Prester sada je dio te estetike unijela i u svoj dom, pratiteljima je pokazala novu kuhinju koja već na prvi pogled plijeni pažnju.

Glazbenica i voditeljica Ida Prester pohvalila se na društvenim mrežama novom kuhinjom koja je već na prvi pogled osvojila pratitelje.

Dominira moderna zelena boja, no jedan neočekivani detalj izazvao je posebno oduševljenje – roza unutrašnjost kuhinjskog elementa.

Glazbenica i voditeljica objavila je video u kojem je pokazala kako napreduje uređenje doma, a uz snimku je iskreno priznala da posao još nije gotov.

''Zelena kuhinja, još puno toga fali, ali baza je tu. Kad se skinu sve folije, očisti, napuni posuđem, biljkama i našim životom - bit će nam lijepo'', napisala je u opisu videa.

Kuhinja odiše suvremenim stilom – kombinacija zelene i bež boje daje joj elegantan, gotovo luksuzan izgled.

Upravo taj kontrast između smirene zelene vanjštine i vesele roze unutrašnjosti pokazuje da Ida ni u uređenju doma ne odustaje od kreativnosti i odvažnih kombinacija.

Pratitelji su u komentarima pohvalili izbor boja i poručili da jedva čekaju vidjeti kuhinju kada bude u potpunosti uređena.

''Predivnaaaaa, i sudoper je top!'', ''Predivna kuća, obožavam boje'', ''Sve mi se sviđa'', ''Divna je, da puno lijepih trenutaka imate u njoj'', neki su od komentara.

Inače, Ida je s obitelji godinama živjela u glavnom gradu Srbije, a nakon toga beogradsku adresu zamijenili su onom zagrebačkom. Stan u kojem su živjeli voditeljica i njezin suprug nakon preseljenja dali su u najam te započeli novo poglavlje u Hrvatskoj.

Ida danas s partnerom Ivanom i djecom živi u krasnom stanu u jednom zagrebačkom kvartu, no paralelno već neko vrijeme obnavlja i svoju obiteljsku kuću koja je nekoć pripadala njezinu djedu. Riječ je o kući zelenkasto-sive fasade, smještenoj usred zelenila i šume, u mirnoj ulici bez prometa, u elitnom dijelu Zagreba.

Renovacija napreduje iz faze u fazu, a ovih dana na red je stiglo i uređenje vrta. U novom videu uspješna voditeljica i glazbenica otkrila je detalje te podijelila uzbuđenje zbog nove etape radova. Kako izgleda vrt pogledajte OVDJE.

