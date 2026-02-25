Splitska glumica kroz suze o majčinstvu: ''Imali smo 18 pokušaja, skoro sam izgubila sina...''

Splitska glumica Ana Gruica Uglešić u emotivnoj najavi podcasta ''Mame kod Lane'' prvi je put bez zadrške progovorila o 18 neuspjelih pokušaja trudnoće, propalom braku i životnim borbama koje su je obilježile.

Splitska glumica Ana Gruica Uglešić (43) na društvenim je mrežama podijelila emotivne riječi iz najave podcasta ''Mame kod Lane'', u kojem je prvi put otvoreno progovorila o svojim najdubljim unutarnjim borbama, izazovima majčinstva i balansiranju između privatnog života i karijere.

U iskrenom razgovoru odlučila je otvoriti vrata koja su godinama bila zatvorena za javnost. Bez zadrške je ispričala detalje koji su je oblikovali kao ženu i majku govoreći o strahovima, razočaranjima, ali i snazi koju je pronašla u najtežim trenucima.

Ana Gruica Uglešić - 4 Foto: Ana Gruica Uglešić/Instagram

''Stvarno je priroda okrutna. Imali smo 18 pokušaja'', kazala je kroz suze referirajući se na borbu za proširenje obitelji.

Pogledaji ovo Celebrity Slavlje u domu Livajinih: Emotivna objava supruge Iris otkrila je veseli povod

''Moj zadatak je njega zaštiti od svega, tako i od ovih mojih suza. Trudnoća ne mogu reć da mi je u najljepšem sjećanju. Dobila sam trudove u 6. mjesecu, gdje sam skoro izgubila Marata, to nisam nikad podijelila. Taj strah, ako ne iznosim ovu trudnoću, hoću li ikad moć u stanju iznosit drugu. Prije kad bih čula da su žene izgubile bebu u petom, šestom mjesecu rekla bih: 'Bit će ponovno trudna'. Kad se meni to dogodilo, mislila sam da mi je to kazna. Ja sam već zavoljela tu bebu, pričala s njom, ispričavam se svim majkama što sam bilo kad pomislila to jer bilo koji mjesec je tragičan za proživjet i ideju za gubitak ploda ili djeteta'', ispričala je.

Video pogledajte OVDJE.

Ana Gruica Uglešić i suprug Foto: Josip Moler/Cropix

U podcastu se dotaknula i svog privatnog puta – od propalog braka sa spisateljem Hrvojem Šalkovićem, s kojim ima sina Marata, do rastave koja je, kako je dala naslutiti, bila jedno od najizazovnijih razdoblja njezina života. Govorila je o zajedničkom roditeljstvu, promjenama koje je razvod donio, ali i o novoj životnoj fazi uz supruga, psihijatra Borana Uglešića.

''Kad si ti ostavila tatu? Tko je ostavio koga? Zašto se više niste voljeli?'' spomenula je sinova pitanja s kojima se suočila.

Ana Gruica Uglešić i Boran Uglešić - 6 Foto: Josip Moler/Cropix

Posebno emotivan dio razgovora odnosio se na pokušaje ponovne trudnoće. Čak 18 puta suočila se s nadom i razočaranjem, a svaki novi pokušaj nosio je, kako je istaknula, i novu dozu straha.

Pogledaji ovo Celebrity Balaševićev nasljednik čeka drugo dijete, sretnu vijest objavio uz riječi posvećene supruzi

Ipak, unatoč svemu, Ana je naglasila kako je upravo kroz te teške trenutke pronašla dodatnu snagu i dublje razumijevanje sebe.

Galerija 15 15 15 15 15

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Kako Jennifer Garner održava fantastičnu liniju u 54. godini? Tajna je u jednoj jutarnjoj navici!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Sonja Kovač pokazala kako izgleda putovanje s bebom na luksuznoj destinaciji

Pogledaji ovo Celebrity Zgodni sin Dragane Mirković ima novi razlog za slavlje nakon rođenja kćerkice!