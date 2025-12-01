Ana Gruica Uglešić pokazala božićno uređenje: "Kuća nam svijetli kao Las Vegas!"

Ana Gruica Uglešić pokazala je raskošno božićno uređenje oko kuće i poliklinike svog supruga.

Ana Gruica Uglešić u punom je božićnom duhu, a svojim pratiteljima na Instagramu otkrila je kako izgleda njezino raskošno uređenje oko kuće, gdje se nalazi i poliklinika njezinog supruga, doktora Borana Uglešića.

U emotivnoj i duhovitoj objavi opisala je kako već godinama s posebnom strašću pristupa blagdanskom dekoriranju.

"Doslovno sam preuživljena u božićnu rasvjetu!", priznala je Ana, prisjećajući se kako je prvih pet godina sama danima postavljala lampice, što je znalo završiti i s pokojom izgrebanom jaknom i rukama.

Danas joj, kako kaže, postavljanje osnovne rasvjete prepušta profesionalcima, ali njezina kreativnost tu ne staje.

"Kupila sam puste jelene i rasvjete za pet kuća, i danas sam osvijetlila sve što sam stigla – doslovno!", dodala je, ne skrivajući ponos i uzbuđenje.

U božićnom uređenju pomogli su joj suprug Boran i sin Marat, a Ana je ostatak posla završila uz božićne pjesme i čašu vina. Iako priznaje da je iscrpljena i da je izvrnula sam nogu, zaključila je da je sve vrijedilo jer je njihova kuća sada "spremna za Advent i Božić i naaaaajdraži misec u godini".

U duhu blagdana pozvala je sve koji prolaze kraj njihove kuće da slobodno komentiraju uređenje, jer kako sama kaže – "kuća nam svitli ka Las Vegas!"

