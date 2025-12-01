Neobični predmeti i neočekivane procjene u novoj emisiji Nove TV!

Večeras u 18 sati na Novoj TV započinje uzbudljivo putovanje kroz svijet zaboravljenih rariteta i neočekivanih vrijednosti – stiže ''Cash or Trash''!

Nova TV večeras u 18 sati, odmah nakon IN magazina, prvi put prikazuje ''Cash or Trash'', novu zabavnu emisiju koja gledatelje uvodi u svijet neobičnih predmeta, vrijednih uspomena i procjena koje često iznenade. Sudionici iz svih krajeva Hrvatske donose stare, nesvakidašnje ili emocionalno važne predmete – od obiteljskih ostavština do zanimljivih rariteta.

Kroz proces procjene i eventualne prodaje vodi ih Irina Čulinović, dok stručni procjenitelj Ilam Shuhani svakom predmetu otkriva pravu tržišnu vrijednost. Nakon stručne procjene slijedi odlazak u prostoriju trgovaca, gdje pet kupaca pokušava ponudama osvojiti predmet, a vlasnik u konačnici odlučuje hoće li ga doista prodati ili ipak zadržati.

Prva epizoda donosi tri predmeta, tri sasvim različite sudbine i tri procjene koje će iznenaditi i sudionike i gledatelje. Emisiju otvara električar iz Zagreba, strastveni kolekcionar satova i raznih starina koje su se, kako kaže, s godinama nakupile pa je došlo vrijeme da se nečega i riješi. U studio donosi predmet iz 1920-ih godina, nekada korišten u stomatološkim ordinacijama, i opisuje ga ovako: ''Ono što sam donio većini ljudi izgleda zastrašujuće. Ipak, u svoje je vrijeme bio pravo tehnološko čudo.''

Irina će mu potvrditi: ''Plašio je ljude i nekad, a mene iskreno plaši i danas.''

Iako je prema informacijama s interneta procijenio da bi mogao vrijediti između 500 i 700 eura, dobit će procjenu koju nimalo nije očekivao.

Druga sudionica je 80-godišnja umirovljenica iz Velike Gorice, ujedno i najstarija prodavateljica u prvoj sezoni. Donosi vrijednu i izuzetno dobro očuvanu starinu koja joj znači mnogo jer je riječ o daru pokojnog supruga.

''Prodajem nešto jako staro i nekada vrlo popularno, a uz to sam i emotivno vezana jer je to poklon koji mi je ostavio suprug. Bio je to raritet, zato mi ga je i darovao'', objašnjava ona.

Predmet se u njezinoj obitelji čuva još od 1960. godine, a nada se kako bi za njega mogla dobiti barem 200 eura. No hoće li ponude trgovaca nadmašiti očekivanja ili će emocije na kraju prevagnuti, tek ćemo vidjeti.

Treći predmet u večerašnjoj emisiji donosi egzotičnu priču i dodatnu dozu napetosti. Vlasnik je komad kupio na aukciji za 1600 eura, a riječ je o predmetu iz Irana koji su, kako otkriva, dobivali časnici iranske vojske za vrijeme vladavine šaha Muhameda. O kojem je točno artefaktu riječ te hoće li kupci ponuditi više ili manje od njegove početne kupovne cijene, gledatelji će saznati u 18 sati na Novoj TV.

