Procjenitelj i strastveni kolekcionar ispričao nam je kako je otkrio svoj talent za antikvitete

U hrvatskoj verziji popularne emisije "Cash or Trash", koja uskoro stiže na Novu TV, gledatelji će upoznati Ilhama Shuhanija – procjenitelja i strastvenog kolekcionara s izuzetnim okom za detalje i vrijednost.

Stručnost, iskustvo i ljubav Ilama Shuhanija prema starinama čine ga ključnom figurom emisije "Cash or Trash" u kojoj se predmeti iz tavana pretvaraju u prava mala otkrića.

Produkcija je u potrazi za prijavama za emisiju, a u razgovoru s procjeniteljem otkrivamo što publika može očekivati, kakve priče donose predmeti i zašto ga fascinira ono što drugi često zanemare.

Za početak, evo kako je došlo do njegova angažmana u hrvatskoj verziji "Cash or Trash".

''Sve je počelo kada me kontaktirala produkcija, nakon što su naišli na moj webshop koji im je bio zanimljiv i drugačiji. Uslijedio je razgovor, a potom i casting, koji je prošao uspješno, i tako je započela naša suradnja'', ispričao nam je.

Emisija kombinira znanje, intuiciju i emocije – što je njemu osobno najzanimljiviji dio tog koncepta?

''Najzanimljiviji mi je upravo spoj svega navedenog, i znanja, i intuicije, i emocije. Emocija je ono što te nosi u poslu, intuicija pomaže u prepoznavanju predmeta i često pomaže kada se nađemo pred izazovom. Osobito u situacijama kada nemamo pristup literaturi, a bez znanja i iskustva, sve bi to bilo znatno teže'', rekao nam je te objasnio koliko je zahtjevno u kratkom roku procijeniti predmete koji ponekad imaju i veliku sentimentalnu vrijednost za ljude.

''Sentimentalna vrijednost ne bi trebala utjecati na vrijednost predmeta. Meni je čak drago da nekad čovjek i ne proda svoj predmet ako ima sentimentalnu vrijednost koja ga veže za njega'', govori, a evo i što misli koliko je publika u Hrvatskoj spremna na takav format i kakve reakcije očekuje.

''Mislim da je ovaj format jako kvalitetan. Interesantan je, zabavan i edukativan. Možda će publici trebati malo vremena da u potpunosti shvati njegovu posebnost, ali uvjeren sam da će s vremenom gledatelji razviti pravu naklonost prema emisiji. Očekujem da će privući širok spektar gledatelja, ne samo one koji su već ljubitelji antikviteta već i one koji inače nisu ljubitelji takvog sadržaja'', kaže.

Dogodi li se često da ljudi precijene ili podcijene vrijednost svojih stvari?

''Najčešće se događa da ljudi ili precijene, ili podcijene vrijednost svojih predmeta. Često se oslanjaju na procjene koje pronađu na internetu, ali ti podaci uglavnom nisu realni pokazatelji – mnoge od tih stvari ondje stoje upravo zato što su precijenjene ili podcijenjene. S druge strane, ima i situacija kada ljudi imaju vrlo dobar osjećaj za stvarnu vrijednost, osobito ako se i sami bave antikvitetima ili kolekcionarstvom'', priča nam.

Kako Ilam reagira kad mora nekomu reći da ono što je donio zapravo nema gotovo nikakvu vrijednost?

''Nije lako reći nekomu da predmet koji donosi zapravo nema gotovo nikakvu vrijednost, osobito kad osjetiš da su ljudi emotivno vezani za njega ili im je možda potrebno'', priznaje.

A kad je zapravo otkrio da ima "oko" za antikvitete i predmete vrijednosti?

''Počeo sam se baviti antikvitetima s dvadesetak godina, potaknut jednom televizijskom emisijom koja me inspirirala. Već s 21 godinom krenuo sam u lov na antikvitete, najprije na Hreliću, zatim i po starim skladištima… Te iste godine sam otvorio svoj antikvarni dućan. Iako, i prije toga sam se bavio nakitom, pa sam već ponešto i znao.

Ono čime se bavim prilično je kompleksno. Godinama kupujem i otkupljujem predmete i upravo kroz taj dugogodišnji rad razvio sam dobar osjećaj za procjenu i razumijevanje tržišne vrijednosti. Kroz moje ruke prolazi ogroman broj predmeta, a aktivno sudjelujem i na europskim sajmovima, gdje jednostavno moraš znati kako se istaknuti svojom ponudom. Tamo je iznimno važno brzo prepoznati ozbiljne komade i znati što s njima napraviti'', ispričao nam je, a nas je zanimalo i koja je najneobičnija stvar koju je ikad procjenjivao.

''Bilo je zaista svega. Kroz godine sam naišao na mnoštvo iznimno zanimljivih predmeta. Ne bih želio ni sve otkrivati, ali riječ je o predmetima s bogatom poviješću: nekoliko slika renomiranih autora, razni srebrni predmeti, kao i kolekcionarski primjerci vezani za Drugi svjetski rat – ordeni, oficirske kolekcije... Sve u svemu, vrlo interesantne i često i vrlo vrijedne stvari. Jednom sam prilikom jako povoljno otkupio džepni kronograf Ulysse Nardin s originalnom kutijom, za koji sam kasnije postigao vrlo veliku prodajnu cijenu'', otkrio nam je.

A je li mu ovaj posao više znanost, umjetnost ili kombinacija?

''To je primarno strast i umjetnost, ali, naravno, postoji i taj znanstveni aspekt u cijeloj priči'', kaže.

Što ga najviše fascinira u predmetima s poviješću – priča, materijal, podrijetlo?

''Najviše me fascinira priča određenog predmeta, povijest koju predmet nosi sam po sebi'', kaže nam, a evo i kako izgleda njegov dan kad nije okružen antikvitetima i neprocjenjivim predmetima.

''I kad nisam u galeriji, moj dan je često i dalje vezan za posao. Stalno sam u pokretu, obilazim terene, tražim zanimljive predmete, dogovaram otkupe. Antikviteti su velik dio mog života i teško ih je odvojiti od svakodnevice. No kad uhvatim vremena za sebe, volim otputovati, trenirati i izaći. Radim puno, ali volim ono što radim i to me drži u pokretu'', kaže.

Ima li svoj osobni "cash or trash" trenutak, kad je nešto kupio pa se ispostavilo da vrijedi puno više (ili manje)?

''Nisam izgubio, a da znam da sam izgubio. Znao sam izgubiti 150, 200 eura čisto jer dođe do neke rotacije na tržištu. No, neki ulovi su me i dobro iznenadili. Čak su se i višestruko skuplje prodali nego po cijeni po kojima sam ih uspio naći'', priznaje Ilam, koji volju za radom i napretkom smatra najvećom snagom u svom životu, a kao slabost ističe nestrpljivost i površnost.

Koju osobinu najviše cijeni kod drugih?

''Volim kad je čovjek predan, kad ulazi duboko u to čime se bavi i iskreno pristupa.''

Što bi bio da nije procjenitelj?

''Vjerujem da bih bio strastveni putnik, možda mešetar ili čak ribar… ali, iskreno, jako mi je drago što sam upravo antikvar. To je posao koji me ispunjava i koji bih volio raditi cijeli život'', zaključio je Ilam.

