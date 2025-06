Razgovarali smo s voditeljicom novog projekta na Novoj TV: ''Vjerujem kako je hrvatski šarm neodoljiv...''

Nova TV uskoro donosi hrvatsku verziju svjetski popularnog formata Cash or Trash, a voditeljsku palicu te zabavne i nepredvidive emisije preuzima Irina Čulinović.

S bogatim iskustvom pred kamerama i prepoznatljivim šarmom, Irina Čulinović idealan je izbor za emisiju koja kombinira emocije, procjene i zanimljive ljudske priče.

Uoči početka emitiranja razgovarali smo s njom o očekivanjima, dojmovima sa snimanja i njezinu osobnom odnosu prema vrijednostima – i materijalnim i onim životnim.

Za početak nas je zanimala njezina reakcija kad je saznala da će voditi hrvatsku verziju formata "Cash or Trash".

''Iskreno, nisam mogla vjerovati. Radio i televizija su obilježili moj život, ali ima već neko vrijeme kako se nisam pojavljivala pred kamerama. Iskreno, mislila sam da je to vrijeme teški past tense. Pokušala sam razuvjeriti ekipu da to nije dobra ideja i da sam prezaposlena, da jednostavno nemam vremena ni za casting. Ali producentice nisu htjele - ni čuti. Nije mi bilo jasno zašto me zovu, rekla sam im da televizija više nije za mene, ali kad su objasnile kako je riječ o antikvitetima, shvatila sam - predmeti u emisiji su antikni, a ni ja više nisam u cvijetu mladosti, savršen spoj!'' našalila se Irina, koju je tom projektu najviše privuklo to što je, prije svega, ovdje riječ o uspješnom formatu koji se emitira u svim zemljama Europe.

Irina Čulinović Foto: Nova TV

''A onda i sam koncept, koji je zanimljiv, vjerujem kako će gledateljima biti zabavno. Slične emisije sam i sama rado gledala na televiziji, pa sam sigurna kako će gledatelji prihvatiti emisiju u kojoj mogu nešto naučiti. Tu je element neizvjesnosti i, u konačnici, dobar osjećaj kad netko u emisiju donese predmet o kojem ništa nije znao, a ispostavi se da je vrijedan. Najbolje od svega je što je isplata zagarantirana i riječ je zaista o stvarnim ljudima, stvarnim predmetima i stvarnim kupcima'', priča nam Irina.

Emisija je zabavnog karaktera, ali s jakim elementom iznenađenja i emocije – kako se priprema za takvu dinamiku?

''Za takve situacije teško se u potpunosti pripremiti jer nikad ne znate kako će reagirati gosti, što će reći, kakvu će informaciju o predmetu iznijeti procjenitelj… Puno je tu spontanih trenutaka, a ja se u takvim situacijama najbolje osjećam. Navijam za situacije koje će me inspirirati i donijeti dinamiku emisiji. Moja uloga je zastupati gledatelje jer ni ja o predmetima o kojima će biti riječi ne znam ništa. Pokušat ću postavljati pitanja koja bi mogla zanimati gledatelje, više kao djevojka iz susjedstva. S obzirom na to da inače i najozbiljnije stvari volim okrenuti na šalu, ideja je da svoju osobnost unesem u emisiju i ako uspijem biti duhovita, to će biti bingo!'' govori.

Irina Čulinović Foto: Nova TV

Irina Čulinović Foto: Nova TV

Koliko joj znače svjetski prepoznatljivi formati u karijeri? Osjeća li dodatni pritisak ili uzbuđenje?

''Ne osjećam pritisak. Svaka zemlja u kojoj se ovaj format emitira ima svoj osobni pečat, tako će, vjerujem, i naša emisija imati vlastiti potpis. Kada se radi u poznatim formatima koji već imaju određen uspjeh na drugim tržištima, onda nema pritiska, zapravo više olakšanje i sigurnost. Mi nikoga nećemo kopirati, nismo opterećeni uspjehom ovog formata u drugim zemljama. Vjerujem kako je hrvatski šarm neodoljiv i kod nas će doći do izražaja kroz sve drage goste koji će nam se pridruživati u emisiji'', zaključila je Irina.

Možemo li očekivati neki njezin osobni pečat u vođenju?

''Mislim da je to bila osnovna ideja kad sam uopće ekipi pala na pamet jer mene je sigurno interesantnije čuti nego gledati, sve što sam radila u životu više je bilo vezano uz energiju kojom to radim nego uz moj fizički izgled. Tako da bez svoje osobne energije, ako hoćete, osobnog pečata, nisam radila ništa, pa neću ni ovo'', kaže Irina, iza koje je već bogato voditeljsko iskustvo – od lifestyle emisija do zabavnih showova.

Irina Čulinović Foto: Nova TV

Na što je dosad najponosnija?

''Jedan od najdražih projekata koji se dugo nije emitirao (nažalost) je 'Život priča priče'. Bio je to talk show koji se kratko imitirao na Novoj TV, ali je bio format u kojem sam se zaista osjećala dobro i, ako govorimo o televizijskim formatima, to je vjerojatno emisija za koju bih mogla reći kako sam na nju najponosnija. Ako govorimo o medijskim projektima, onda mogu reći da sam ponosna na svaku radijsku šihtu koju sam ikada napravila jer je to nešto u čemu sam najviše uživala. Radio je dugi niz godina bio moj život, naučio me da s ljudima komuniciram kroz energiju, spontanost i iskrenost te kako je riječ ta kojom moram dočarati svaku emociju ili situaciju. Na jednak način pristupam televiziji'', kaže nam Irina.

Kako je izgledao njezin profesionalni put do mjesta koje danas zauzima na medijskoj sceni?

''Sve što je vezano uz medije u mom životu vezano je uz radio. Na radiju sam počela raditi još kod dvanaestogodišnja djevojčica. Cijeli život sam zapravo htjela ostati skrivena iza mikrofona, a onda su neke specifične situacije (kako to obično biva u životu) dovele do toga da sam stala i ispred kamera. Televizija me oduvijek fascinirala, iako vjerujem da je pravi format ono što je potrebno kako bi moja osobnost izašla na vidjelo. Možda je to upravo 'Trash or Cash''', kaže nam.

Koje su joj vrijednosti najvažnije kada bira projekte na kojima će raditi?

Irina Čulinović Foto: Nova TV

''Uvijek su me privlačili zabavni formati u kojima su u fokusu ljudi i tople ljudske priče i kojima je primarna uloga pružiti odmak od svakodnevice'', objasnila nam je te otkrila za koji svoj projekt smatra da ju je posebno obilježio, profesionalno ili osobno.

''Moj najveći uspjeh je moj autorski projekt, web-portal Ordinacija.hr, koji sam pokrenula u godinama kad su digitalni mediji bili u začecima. U takvim izazovnim okolnostima usudila bih se reći da smo bili pioniri u kategoriji zdravstvenih portala i u vrlo kratkom roku postali najčitaniji zdravstveni portal u Hrvatskoj, ovjenčan mnogim nagradama. Danas je Ordinacija hr. nakon uspješne poslovne transakcije u rukama Večernjeg lista i još uvijek kvalitetno radi ono zbog čega je nastao, s povjerenjem služi svojim čitateljima'', otkrila nam je.

A kakva su Irinina očekivanja od emisije "Cash or Trash" u Hrvatskoj?

''Priželjkujem uspjeh ovom formatu i dobru zabavu za gledatelje. Mislim kako je to dobra prilika mnogima da zaista pogledaju u svoje podrume, pregledaju tavane. Jako bi me usrećilo da netko donese predmet o kojemu ništa nije znao i da mu se to dobro isplati.''

Kako vidi daljnji razvoj svoje karijere? Ima li nešto što još nije radila, a voljela bi?

''Nikad ne planiram, puštam da se dogodi, oduvijek sam se bavila s više stvari odjednom, meni nikad nije dosadno. Stvari kojima se bavim su toliko različite da mi ponekad treba neko vrijeme da se koncentriram prije nego uđem u razgovor na određenu temu… Bavim se turizmom i real estateom, radim kao konzultantica za komunikacije s raznim institucijama i tvrtkama, kao osobni communication coach pripremam ljude za javni nastup, često sam voice over u televizijskim i radijskim reklamama, glas koji djeci čita bajke… A kad je o snovima riječ, još uvijek sanjam svoj restoran negdje na moru koji bi bio mala oaza hedonizma i autentične gastronomije…'' priznala nam je.

Kako balansira između poslovnog i privatnog života?

''Kad sam bila mlađa, bila sam jako ambiciozna i radila preko granica svojih mogućnosti te sam u nekom trenutku doživjela burnout. Bio je to trenutak u kojem sam shvatila koliko je balansiranje važno u životu i više mi se nikad nije dogodilo da posao preuzme sve ostalo. Meni je danas život složen tako da mi je gotovo svejedno je li nedjelja ili srijeda, imam sasvim dovoljno slobodnog vremena, radim samo ono što želim i s kime želim, i danas je to za mene formula sretnog života. Ne borim se ni s kakvim balansiranjem i žongliranjem između privatnog i poslovnog života, kod mene je sve u balansu'', priča nam.

Irina Čulinović Foto: Nova TV

Tko joj je najveća podrška u svakodnevici?

''Prije svega moj sin Karlo, suprug Vedran i moje vjerne i bliske prijateljice, s kojima dijelim sve slabosti i uspjehe. To su moji najiskreniji saveznici i savjetnici, a kad treba, i kritičari'', govori Irina, a evo i kako se opušta kad nije pred kamerama.

''Hvala vam na ovom pitanju, konačno se mogu pohvaliti činjenicom kako moja prijateljica Tihana i ja redovito idemo na treninge joge, pilatesa, body balancea, dapače, postale smo svojevrsni frikovi jer smo na treningu počesto i do pet puta tjedno. Tako čistimo glavu i držimo u tijelo formi. Najradije putujem, po mogućnosti jako daleko, zimi najviše na svijetu volim skijati. Neizostavno i svakodnevno moja terapija je kuhanje. Toliko bjesomučno i puno kuham da me ukućani mole da prestanem jer sam im naporna. Non-stop izmišljam budalaštine, pretvaram se kao da sam svaki dan u Masterchefu, slažem boje, dekoracije, pjenice, frčem štrudle…'' priča nam.

''U svemu što radim tu je moj obožavani francuski buldog Peppe, koji je najbolja i najdraža terapija. Njegova uloga u našoj obitelji je ona ravnopravnog člana, do te mjere da ima i svoju stranicu na Instagramu (peppethefrenchiebulldog)'', pohvalila nam se Irina, a onda otkrila i svoj neobični hobi.



''Skupljam glave. Bilo kakve glave. Najčešće kamene, rimske, grčke, opsjednuta sam glavama bilo koje vrste formata, od glinenih, kiparskih, kamenih... Samo mi dajte glavu i nema veće sreće za mene. Mislim da je riječ o nekom poremećaju, samo ne znam kako se zove'', našalila se Irina.

I za kraj smo joj zadali pet brzih pitanja s kratkim odgovorima.

Jutarnji ili večernji tip?

"Večernji."

Televizija ili radio?

"Radio."

Putovanje snova?

"Japan."

Najdraža stvar koju ste naučili kroz posao?

"Svi smo mi zamjenjivi."