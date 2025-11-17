Stiže nam ''Cash or trash'': Vodimo vas u studio novog showa Nove TV!

Nova TV uskoro donosi novu uzbudljivu emisiju u kojoj ste glavne zvijezde vi, dragi naši gledatelji. Vi i vaši antikviteti - predmeti koje ste iskopali u podrumu ili na tavanu, a za koje niste ni znali da možda imaju vrtoglavu vrijednost.

O kakvom se showu radi otkrit će nam voditeljica emisije ''Cash or trash'' Irina Čulinović.

''Dobro došli u Cash or trash studio! Dođite sa mnom! Prije svega, želim da upoznate ovaj prekrasan stol. Ovaj stol je jako važan. Ovdje će sjediti pet stručnjaka. Oni nisu samo stručni, to su ljudi koji donose keš. To su kupci koji će imati aukciju zajedno s našim prodavateljima, a ovdje je najdragocjenija stvar na stolu, vlasnik sam ja, a to je bat! Kad prodamo određeni antikvitet onda ću imati čast da kažem - prodano!''

''Radi se o jednoj, ja vjerujem, uzbudljivoj emisiji zato što nosi jako puno intrige, jako puno dinamike, bit će tu puno razotkrivenih tajni, a riječ je o predmetima koje donose naši gledatelji, oni ne znaju koja je njihova vrijednost, čuvaju ih doma godinama, i donose ih u našu emisiju kako bi ih prvo procijenio naš procjenitelj, a nakon toga kako bi s njim otišli u sobu trgovaca! U sobi trgovaca počinje prava akcija! Tamo ih čeka pet stručnjaka koji će licitirati za njihov predmet i u koliko se predmet proda, odmah dobivaju gotovinu - keš.''

Gledatelji će u emisiji upoznati i Ilhama Shuhanija, procjenitelja i strastvenog kolekcionara s izuzetnim okom za detalje i vrijednost.

''Ja sam kompletno tele što se tiče poznavanja antikviteta, ja ne znam ništa ni o čemu, sva sreća da imamo Ilhama Shuhanija, čovjek stvarno zna o starim predmetima sve. Onda ga ja pitam. Imam čak problem s nekim predmetima da ne znam uopće ni čemu služe'', poručuje naša voditeljica.

''Mislim da će emisija donijeti jako puno različitih predmeta, od onih za koje su ljudi emotivno vezani jer su ih naslijedili od prabake ili pradjeda, preko nekih koje su slučajno kupili na buvljaku, a ispostavi se da zaista jako puno vrijedi.''

Irina priznaje da ne spada u tip ljudi koji obilaze buvljake, ali ima svoje ''slabosti'':

''Ja nisam tip koji hoda po Britancu, po buvljacima, ne pregledavam antikvitete, ne kupujem to. Ja patim do nekih drugih bolesti, ja recimo skupljam glave. Vidjet ćete u našem studiju, imamo prekrasnu scenografiju, jako puno glava, kamenih glava. I mačke, skupljam mačke. Kineske mačke. To je neka dijagnoza, doktor mi još nije rekao koja, ali istina je, jučer sam kupila jednu glavu''

''Ovaj stol je jako važan! Ovdje ćemo dočekivati sve naše drage goste koji donose antikvitete s velikom željom da ih prodaju za što veću vrijednost. Hoće li to zaista i uspjeti, to ćemo tek vidjeti u novoj sezoni Cash or trash! Pozivam vas da nam se pridružite uskoro na ekranima Nove TV.''

