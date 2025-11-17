Ni traga blagdanskoj čaroliji? Meghan Markle prozvana zbog depresivnog videa

Nova božićna kolekcija brenda Meghan Markle našla se pod kritikama jer su za istu korištene boje koje uoće ne odgovaraju blagdanskom ozračju.

Božićna kolekcija brenda Meghan Markle "As Ever" puštena je u prodaju, no već je izazvala komentare koji se bivšoj glumici neće svidjeti.

Video u kojoj je najavila kolekciju koja uključuje svijeću od 64 dolara (48 funti), šampanjac i komplet za kuhano vino, mnogi su opisali kao "bež" i "depresivan", pogotovo jer je 44-godišnjakinja ranije tvrdila da je morala "prigušiti" svoj živopisan stil kako bi se uklopila u kraljevsku obitelj.

Suruga princa Harryja, odjevena u elegantnu smeđu svilenkastu haljinu, u videu stavlja poklon u sivu božićnu čarapu koja visi na kaminu, prije nego što sklapa ruke i nasmije se. Video je obilježen neutralnim, zemljanim tonovima u uređenju prostorije, uključujući i suptilne svjetlozelene nijanse borova oko kamina – iako su diskretno posvuda bili raspoređeni sitne svijeće.

"Vidimo te! Još nije ni Dan zahvalnosti, a ti si već spremna", stoji u opisu videa ispod kojeg su zaključani komentari, no to nije spriječilo korisnice X-a da reklamu dočekaju pod nož, tvrdeći da joj nedostaje blagdanski duh i da se u njoj pojavljuju samo “blijede, dosadne nijanse smeđe”, umjesto tradicionalno veselijih božićnih boja.

"Gdje su boje Božića? Gdje je blagdanski ugođaj? Gdje je veselo i sjajno?", "Nema ničega što priziva blagdansku radost. Ovo je depresivno, bež i bezukusno kao manila kovertica", "Ništa ne kaže Božić kao maslinasto zelena i bež!", "Obožava te blijede zemljane tonove bež i smeđe… Ništa nikad ne izgleda svečano, toplo ili primamljivo", napisali su X-aši, a neki su se prisjetili i njezinih kritika u dokumentarcu "Harry & Meghan" u kojima je rekla kako je morala prigušiti boje svoje garderobe kako ne bi zasjenila starije članove kraljevske obitelji.

Dok promovira svoju aktualnu blagdansku liniju, Meghan istovremeno snima film "Close Personal Friends" za Amazon MGM Studios, što označava njezin povratak glumi poslije osam godina, a s njom glume i Lily Collins, Brie Lardon i Jack Quaid. Osim toga, Meghan se našla pod povećalom javnosti nakon što je s Harryjem prisustvovala 70. rođendanu Kris Jenner, a potom izazvala ljutnju matrijarha najpoznatije reality obitelji traženjem skidanja njihovih fotografija s društvenih mreža.

