Naša europarlamentarka pokazala kuhinju, jedan detalj je ukrao pozornost!

Biljana Borzan boravila je u rodnom Osijeku, pokazavši kako izgleda njezina kuhinja.

Kada se ne bori za ravnopravnost i ujednačenost tržišta u Europskom parlamentu, SDP-ova zastupnica Biljana Borzan boravi u rodnom Osijeku, gdje živi sa suprugom Vladimirom i dvojicom sinova.

Naša eurozastupnica pokazala je kako izgleda njezin dom, točnije kuhinja, u kojoj je pripremala kiflice.

"Kako kaže moj sin, zna se da je mama kod kuće kada nešto miriše iz pećnice", napisala je uz fotografiju nakon što je ispekla kiflice.

Njezinom kuhinjom dominira bijela boja, crni mramor i puno radnog prostora, a veliki dio mjesta zauzimaju pećnica i kuhinjski aparati. U centru se nalazi otok na kojemu Borzan uglavnom radi specijalitete, a na visokoj polici iznad štednjaka ima niz kuharica u kojima se mogu pronaći zanimljivi recepti.

Biljana Borzan - 5 Foto: In Magazin

Biljana Borzan (FOTO: Instagram)

Biljana Borzan (FOTO: Instagram)

Biljana Borzan na inauguraciji Zorana Milanovića - 2 Foto: Josip Bandic/Cropix

Iako je završila Medicinski fakultet, gdje je upoznala i svog supruga, Borzan se s vremenom orijentirala na karijeru u politici, a od 2013. godine predstavlja Hrvatsku u Europskom parlamentu. S druge strane, njezin suprug Vladimir je ostao u medicini te je danas ugledni gastroenterolog u Osijeku.

Još ranije je otkrila kako je živjeti u Bruxellesu, o čemu više pročitajte OVDJE.

Znate li što su šrinkflacija i skimpflacija? Borzan je jednom prilikom upozorila na kupce na ovu štetnu primjenu, o čemu više pročitajte OVDJE.

