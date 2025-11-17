Tko je prezgodna plavuša i prva predstavnica s Eurosonga 2026.? Bila je u ljubavnom realityju

Cipar je prvi otkrio svoju predstavnicu za Eurosong 2026., a čast da otvori eurovizijsku sezonu pripala je pjevačici Antigoni, talentiranoj britansko-ciparskoj glazbenici koja sve brže osvaja europsku scenu.

Pjevačica i kantautorica Antigoni, rođena kao Antigoni Buxton 9. ožujka 1996. u Londonu, na velikom je koraku svoje karijere – izabrana je da u svibnju 2026. godine predstavlja Cipar na 70. izdanju Eurosonga koji će se održati u Beču.

Antigoni potječe iz poznate obitelji, njena majka poznata je kuharica i televizijska voditeljica Tonia Buxton, ciparsko-grčkog podrijetla.

Od mladih dana Antigoni je pisala pjesme, a obrazovala se i na poznatoj londonskoj školi za umjetnost i izvedbene umjetnosti The BRIT School, čiji su polaznici među ostalima bili i velikani poput Adele i Amy Winehouse, piše Eurovisionworld.

Šira javnost upoznala je Antigoni 2022. godine kad se pojavila u britanskoj emisiji ''Love Island UK''. Iako joj je glazba bila primarni fokus, ta TV izloženost dodatno je povećala njezinu vidljivost u Ujedinjenom Kraljevstvu i na Cipru.

Unatoč tome što naziv pjesme koju će izvesti na Eurosongu još nije objavljen, Antigoni je najavila da želi da njezin nastup ovo bude nešto što će imati puno ciparskog duha i ciparskih riječi – kombinacija tradicionalnog i modernog, koja će spojiti njezine britanske i ciparske korijene, prenose ciparski mediji.

Cipar, koji na Eurosongu sudjeluje od 1981. godine i dosad još nije ostvario pobjedu, nada se da će upravo Antigoni unijeti novi val i možda donijeti nacionalnu prvu titulu.

Antigoini je vrlo popularna i na društvenim mrežama, a na Instagramu ju prati 595 tisuća ljudi koje redovno očarava fotografijama u badićima i oskudnim kombinacijama.

