Jedna od najpoželjnijih ljepotica 90-ih i danas oduševljava pojavom, evo kako izgleda s 52 godine

Supermodel Eva Herzigová pojavila se ovih dana u javnosti na predstavljanju novog Pirelli kalendara, a najnovije fotografije otkrivaju kako danas izgleda jedna od najikoničnijih ljepotica 90-ih.

Češka supermanekenka Eva Herzigová privukla je poglede pojavivši se na predstavljanju novog Pirelli kalendara, a najnovije fotografije otkrivaju kako danas izgleda jedna od najprepoznatljivijih žena iz zlatnog doba supermodela.

Na crvenom tepihu pojavila se u elegantnoj crnoj baršunastoj haljini, koja naglašava njezinu vitku figuru, a klasične salonke i diskretni nakit zaokružuju sofisticiran look. Tijekom izlaska pred fotografe Herzigová se našla u maloj neugodnoj situaciji dok je popravljala cipelu.

Eva Herzigova - 1 Foto: Profimedia

Eva Herzigova - 13 Foto: Profimedia

Iako je na sceni više od tri desetljeća, Herzigová zrači istom karizmom kao i u vrijeme kada je vladala modnim kampanjama 90-ih, uključujući kultni Wonderbra oglas ''Hello Boys'', koji ju je lansirao u zvjezdanu orbitu. Danas, u pedesetima, izgleda iznimno njegovano, graciozno i elegantno – dojam koji na najnovijim fotografijama posebno dolazi do izražaja.

Pogledaji ovo Celebrity Bivša supruga političara komentirala njegovu novu romansu s pjevačicom

Eva Herzigova - 17 Foto: Profimedia

Eva Herzigova - 15 Foto: Profimedia

Eva Herzigova - 11 Foto: Profimedia

Njezina figura ostala je prepoznatljivo vitka, držanje besprijekorno, a modne kombinacije profinjene, što dodatno potvrđuje status modne ikone, koja i danas bez napora dominira glamuroznim događanjima.

Eva Herzigova - 16 Foto: Profimedia

Podsjetimo, Herzigová je karijeru započela sa 16 godina kada je pobijedila na izboru za modele u Pragu te se ubrzo preselila u Pariz. Od tada je krasila naslovnice najvećih modnih magazina, surađivala s prestižnim modnim kućama i pojavila se u brojnim kampanjama koje su obilježile povijest modne industrije. Uz modeling, okušala se i u glumi, a i danas je aktivna u svijetu mode, birajući projekte koji joj najviše odgovaraju.

Galerija 13 13 13 13 13

Iako jedna od najpoznatijih manekenki 90-ih rijetko otkriva intimne detalje, njezine dosadašnje veze godinama su intrigirale javnost.

Eva Herzigova - 14 Foto: Profimedia

Eva Herzigova - 10 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Marko i Iris Livaja ovom su romantičnom gestom potvrdili svoju neraskidivu ljubav!

Herzigová se 1996. godine udala za Tica Torresa, bubnjara legendarnog benda Bon Jovi. Vjenčanje je održano na Jersey Shoreu, a tada 23-godišnja Eva bila je na vrhuncu svjetske slave zahvaljujući kultnoj Wonderbra kampanji. Ipak, brak nije izdržao pritisak svjetske pozornice – razveli su se već 1998. godine, nisu imali zajedničke djece. Mediji su tada često pisali kako je par jednostavno živio prebrzo i preintenzivno, svatko u svom svijetu.

Eva Herzigova i Gregorio Marsiaj Foto: Profimedia

Eva Herzigova i Gregorio Marsiaj Foto: Profimedia

Nakon razvoda Eva je pronašla stabilnost uz talijanskog biznismena Gregoria Marsiaja. Par je zajedno više od petnaest godina, a zajedno imaju trojicu sinova – Georgea (2007.), Philipa (2011.) i Edwarda (2013.). Iako su se zaručili 2017., nikada javno nisu potvrdili vjenčanje, što je često izazivalo šuškanja, no njima očito bračni papir nije presudan.

Eva Herzigova - 7 Foto: Profimedia

Eva Herzigova - 3 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Ljepotica na tetu! Tatjana Jurić pokazala nećakinju i pohvalila se njezinim uspjehom

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Nekad i sad Pogledajte kako je naša misica izgledala prije pet godina, sad je jasno zašto slovi za favoritkinju

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Tko je samozatajni partner Lane Jurčević, s kojim čeka drugo dijete?