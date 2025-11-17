Zbog čijeg su se koncerta u Zagrebu stvorili redovi za ulaznice i po kiši?

Redovi u Zagrebu zbog ulaznica za koncert privukli su brojne poglede, a velika pomama nije ni za jednim domaćim izvođačem.
Iako je vrijeme bilo kišno, to nije spriječilo brojne obožavatelje da u ponedjeljak u Zagrebu stvore redove – sve zbog ulaznica za koncert grupe The Offspring.3 vijesti o kojima se priča ''meni si 10/10'' Poslušajte što je to rasplakalo Maju Šuput: ''Zabio si mi nož u srce!'' bila joj je na vjenčanju Znate li kojoj poznatoj Hrvatici je Doris Dragović ujna? "ne možeš ne primijetiti" Drama u Zagrebu: Stela Rade prekinula nastup regionalne zvijezde zbog hitne intervencije
Fotografije redova brzo su se proširile društvenim mrežama i pokazale kolika je pomama nastala za koncertom te grupe.
''Punk nije mrtav'', napisali su iz Rockmarka uz fotku reda.
Pogledaji ovo Nekad i sad Jedna od najpoželjnijih ljepotica 90-ih i danas oduševljava pojavom, evo kako izgleda s 52 godine
The Offspring, legendarni američki punk-rock bend, rasprodao je stadion Šalatu u samo tri sata, što je organizatore navelo na promjenu lokacije.
The Offspring Foto: Profimedia
The Offspring Foto: Profimedia
Umjesto na Šalati koncert će se održati na većem prostoru – ispred paviljona 15 na Zagrebačkom velesajmu. Veliki open air spektakl zakazan je za 14. lipnja 2026., a interes publike ne jenjava.
The Offspring Foto: Profimedia
The Offspring Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Nekad i sad Pogledajte kako je naša misica izgledala prije pet godina, sad je jasno zašto slovi za favoritkinju
Inače, The Offspring iza sebe ima brojne hitove, koje generacije znaju napamet, poput ''Pretty Fly (for a White Guy)'', ''The Kids Aren’t Alright'' i ''Original Prankster'', a njihovi nastupi poznati su po nevjerojatnoj energiji, zaraznim refrenima i buntovnom duhu.
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Ubojiti dekolte Jennifer Lopez bio je samo dodatni wow-efekt ove očaravajuće haljine!
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Marko i Iris Livaja ovom su romantičnom gestom potvrdili svoju neraskidivu ljubav!
Pogledaji ovo Celebrity Romantični bijeg poznatog para: Naš voditelj pohvalio se idiličnim prizorima s drugog kraja svijeta