Zbog čijeg su se koncerta u Zagrebu stvorili redovi za ulaznice i po kiši?

Prodaja ulaznica za koncert grupe The Offspring u Zagrebu Foto: Rockmark

Redovi u Zagrebu zbog ulaznica za koncert privukli su brojne poglede, a velika pomama nije ni za jednim domaćim izvođačem.

Iako je vrijeme bilo kišno, to nije spriječilo brojne obožavatelje da u ponedjeljak u Zagrebu stvore redove – sve zbog ulaznica za koncert grupe The Offspring.

Fotografije redova brzo su se proširile društvenim mrežama i pokazale kolika je pomama nastala za koncertom te grupe.

''Punk nije mrtav'', napisali su iz Rockmarka uz fotku reda.

The Offspring, legendarni američki punk-rock bend, rasprodao je stadion Šalatu u samo tri sata, što je organizatore navelo na promjenu lokacije.

The Offspring Foto: Profimedia

Umjesto na Šalati koncert će se održati na većem prostoru – ispred paviljona 15 na Zagrebačkom velesajmu. Veliki open air spektakl zakazan je za 14. lipnja 2026., a interes publike ne jenjava.

Inače, The Offspring iza sebe ima brojne hitove, koje generacije znaju napamet, poput ''Pretty Fly (for a White Guy)'', ''The Kids Aren’t Alright'' i ''Original Prankster'', a njihovi nastupi poznati su po nevjerojatnoj energiji, zaraznim refrenima i buntovnom duhu.

